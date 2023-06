ČNB pokračuje ve své měnové politice

Bez velkého překvapení Česká národní banka nezměnila své úrokové sazby, které jsou již více než rok na úrovni 7 %. Tentokrát se proti zvýšení sazeb vyslovili pouze dva centrální bankéři, zatímco pět bylo pro jejich ponechání beze změny. Důvodem pro nezvýšení sazeb byla květnová inflace, kterou Český statistický úřad stanovil na 11,1 %. I když to je stále více než inflace, kterou si ČNB stanovila jako svůj cíl, banku to neznepokojuje.

Inflace je na ústupu

Inflace by měla i nadále klesat v následujících měsících. Tento vývoj však není tak přímá zásluha centrální banky. Spíše je to důsledek toho, že výpočet inflace vychází z minulého roku, kdy byla vysoká. Ceny elektrické energie a zemního plynu se stabilizovaly a energetická krize je za námi. Cena ropy je také stabilní. To znamená, že není žádný důvod, proč by inflace v České republice měla zrychlovat. Jediným rizikem je přílišný růst mezd, který by mohl rozpoutat inflační spirálu. V dlouhodobém horizontu pak rizikem je expanzivní fiskální politika. Plánované zvýšení daní a odvodů pro živnostníky od ledna 2024 se jistě promítne do cen. To bude mít i dopad na inflaci v roce 2024.

Klíčový je kurz koruny

ČNB pod vedením guvernéra Michla si stále zakládá na udržení silné koruny. Pro dosažení tohoto cíle využívá přímé intervence na podporu kurzu koruny. Díky dostatečným devizovým rezervám z předchozích let si banka tyto intervence může dovolit. Aktuálně však ČNB neintervenuje, ale vedení banky by k tomuto nástroji sáhlo, pokud by došlo k výkyvům ve vývoji kurzu koruny vůči euru. Samozřejmě nelze předpovědět, jaké budou sazby na konci roku, ale očekává se, že kurz koruny by se měl nadále pohybovat v pásmu 23,5 až 23,8 korun za euro.

ČNB a ostatní centrální banky

V den, kdy ČNB oznámila nezvýšení úrokových sazeb, promluvil Jerome Powell v americkém kongresu o nutnosti zvýšit úrokové sazby na americkém dolaru. Úrokové sazby na dolaru jsou aktuálně reálně kladné, což znamená, že jsou vyšší než míra inflace. Podle amerických úřadů dosahuje inflace v USA pouze 4 %. V porovnání s tím se prohlášení ČNB jeví jako holubičí. Powell předpokládá, že boj s inflací bude dlouhodobá záležitost. V České republice se již začíná spekulovat, že sazby by se mohly snížit v čtvrtém čtvrtletí roku 2023. Pokud by ECB a Fed zvyšovaly nebo udržovaly sazby na vyšší úrovni, bude pro ČNB velmi obtížné dodržet svůj kurzový závazek. Konec roku bude z tohoto pohledu pro nás velmi zajímavý.

Matěj Široký