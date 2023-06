Zůstává Wall Street hlavním světovým trhem?

V poslední době je patrný růst ekonomické velmoci Číny, která se snaží stát se konkurentem USA na různých úrovních. Čína se zaměřuje na vytlačení dolaru zejména z Asie, kterou považuje za svou přirozenou sféru vlivu. V boji o nahrazení amerického dolaru jako světové měny se rozhodující rolí budou hrát světové burzy. Pokud by vliv Wall Streetu oslabil, Čína by mohla získat větší vliv. Jak významná je tedy role Wall Streetu ve světě?

Evropa následuje Wall Street

Při pohledu z Evropy můžeme vidět, že celý svět se zdá sledovat Wall Street. Evropské trhy do značné míry kopírují vývoj na americké burze. Pro Evropu zůstává Wall Street hlavním trhem, který určuje směr jak americkým, tak evropským akciím. Jedinou skutečnou konkurencí Wall Streetu by mohla být Asie.

Největší světová burza podle burzovní kapitalizace

Kritériem pro určení největšího a nejdůležitějšího světového trhu je jednoduché: stačí sečíst hodnotu všech společností, které jsou na daném trhu kotovány. Tyto údaje poskytují provozovatelé trhů. Z těchto údajů vyplývá, že největší burzou zůstává burza v New Yorku (New York Stock Exchange), jejíž hodnota je odhadována na 22,7 bilionu dolarů. Na druhém místě je americká burza Nasdaq s tržní kapitalizací 16,24 bilionu dolarů. Až na třetím místě se nachází Šanghajská burza (Shanghai Stock Exchange) s tržní kapitalizací 6,74 bilionu dolarů. Dynamika růstu jednoznačně hovoří ve prospěch Wall Streetu. I když čínská konkurence roste, je stále daleko od toho, aby sesadila Wall Street. Pokud k tomu vůbec dojde, mohlo by to trvat minimálně deset let. Trhy USA budou i nadále dominovat světu po další roky.

Známost obchodovatelných společností

Dalším zajímavým, avšak subjektivním kritériem je známost obchodovaných značek. Na newyorské burze se obchodují akcie společností jako Coca-Cola, Walt Disney a McDonald's. V indexu Nasdaq pak najdeme společnosti jako Apple, Microsoft, Google, Amazon a mnoho dalších. Tyto společnosti jsou známé po celém světě. Na Šanghajské burze se nacházejí největší společnosti jako Kweichow Moutai, China Merchants Bank, China Yangtze Power, Foxconn a Industrial Bank. S výjimkou společnosti Foxconn nejsou tyto společnosti známé na celosvětové úrovni. I z tohoto pohledu vyplývá, že Wall Street si udrží dominanci v následujících letech.

Matěj Široký