Další americká regionální banka zkrachovala

I přes mnohá ujištění ze strany vedení kalifornské First Republic Bank, že se nic neděje, jsme svědky pádu této americké regionální banky. Příčina je naprosto identická jako u SVB. Proto je jen otázkou času, kdy se do stejné situace dostanou i další americké banky. Příběh First Republic Bank skončil špatně. Banka byla převzata americkou superbankou JP Morgan.

Mechanismus krachu amerických regionálních bank

Pro pochopení toho, co se s nimi děje, je potřeba se seznámit s mechanismem, který je vede ke krachu. Banka funguje tak, že do ní lidé vkládají své peníze a ty následně banka půjčí na dlouhodobé projekty. Střadatelé se poté rozhodnou si peníze vybrat, ovšem banka je půjčila na delší dobu a nemá je momentálně k dispozici. Jedná se o klasický případ krize likvidity. Banky proto měly ve zvyku krýt se nákupem toho nejjistějšího a nejkonzervativnějšího aktiva, jaké existuje, a to americkými státními dluhopisy. Avšak vlivem rychlého zvedání úrokových sazeb tyto dříve zakoupené dluhopisy ztrácejí rychle svou cenu na sekundárním trhu. Jejich prodejem se tak banky vystavují velkým ztrátám.

Odliv vkladů z First Republic Bank

Pověstným hřebíčkem do rakve First Republic Bank bylo zveřejnění výsledků za první letošní čtvrtletí. Ty samy o sobě dopadly dobře, jenomže investory to nijak neuspokojilo. Z hospodářské bilance vyplynulo, že za první čtvrtletí klienti vybrali ze svých účtů přes 100 miliard. Nepomohla ani podpora od velkých finančních institucí, které vložily na účet First Republic Bank 30 miliard dolarů. Banka ztratila přes 40 % vkladů. Tento trend vybírání vkladů se nepodařil zastavit.

Zatím platí akcionáři

U každého bankovního krachu vyvstane otázka, kdo to zaplatí. První, kdo přišel nenávratně o peníze, jsou akcionáři banky. 1. února 2023 se akcie First Republic Bank obchodovala za 148 dolarů. Po zveřejnění výsledků se cena propadla na 3,51 dolaru, což ještě nemusí být definitivní dno. Dlouhodobí akcionáři tak přišli o více než 98 % svých investic. Klienti s vklady menšími než 250000 dolarů se nemusí o své peníze bát, protože jsou pojištěné. Jednou velkou otázkou je, jak se pád této banky odrazí na celém americkém bankovním systému.

Matěj Široký