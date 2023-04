Co prozradil Warren Buffett ohledně bankovní krize?

Problém diverzifikace portfolia u regionálních amerických bank

Podle Buffetta není příčina krize stejná jako v roce 2008 při poslední velké bankovní krizi. V roce 2008 to bylo především morální selhání bankéřů, kteří nakupovali bez rozmyslu všechna aktiva. Problém krize v roce 2023 je jinde. Bankéři naopak hráli na jistotu a kupovali ve velkém jedno z nejistějších finančních aktiv na světě: americké desetileté dluhopisy. Jenomže díky zvedání úrokových sazeb americkým Fedem, klesla jejich hodnota na sekundárním trhu. U dluhopisů je nominální hodnota pořád stejná. Proto nejde v účetnictví amerických bank vidět, že je ve skutečnosti banka ve ztrátě. Tato byla pouze virtuální v tom smyslu, že pokud by banka nechala dluhopis dojít až na konec expirace, nominální hodnotu by dostala zpět. Problém byl v tom, že banky musely tyto dluhopisy prodávat, aby získaly hotovost. Tak se i jedno z nejistějších aktiv stalo velmi rizikovým.

Buffettova sázka

Legendární investor si velmi dobře uvědomuje, že banky jsou srdcem současného kapitalistického systému. Měly by, proto být řízeny co nejlépe. Což se v současnosti zřejmě neděje. Důvodem je malá zodpovědnost ředitelů bank vůči systému. Buffett navrhuje, aby ředitel zkrachovalé banky automaticky přišel o celý svůj důchod. V pořadu učinil sázku s posluchači o milion amerických dolarů. Vsadil se, že americký systém za každou cenu ochrání peníze střadatelů. V blízké budoucnosti můžeme očekávat další krachy bank, ale vždy budou vklady zachráněny, jak tomu bylo u banky SVB. Pád bank tak zaplatí především akcionáři, jelikož ceny akcií banky poklesnou na minima a následně držitelé dluhopisů. Není totiž jisté, že banky budou mít dostatek majetku, aby v insolvenci uspokojily všechny pohledávky. Celé dění okolo bank by nás mělo vést k hlubším změnám v celém systému, tak byl bankovní systém opět stabilní a ne každých pár let zdrojem vleklé finanční krize.

Matěj Široký