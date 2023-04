BlackRock se snižováním sazeb na americkém dolaru nepočítá

Bankovní krize

Velký rozdíl mezi současnou bankovní krizí a tou z roku 2008 je v rychlosti zásahu centrálních bank. Zatímco před 15 lety se krize dostala tak daleko, že spustila dominový efekt, tentokrát se americkému Fedu v případě SVB banky a Švýcarské centrální bance v případě Credit Suisse podařilo zabránit nejhoršímu. Krize se nerozšířila do dalších bank a finančních institucí. To však neznamená, že je úplně za námi. Krach banky vždy ukazuje, že současný systém je křehký. Riziko pádu regionálních bank trvá i nadále. Přestože většina z nich je v Evropě neznámá, nejedná se o bezvýznamné instituce. Henri Chabadel připomněl, že regionální banky mají na trhu s půjčkami 50 %. Pokud by zkrachovaly další z nich, mohlo by to znovu zamávat s celým finančním trhem.

Omyl finančních trhů

Jedním z velkých rizik současného systému je skutečnost, že burzovní trhy neustále sázejí na brzký začátek snižování úrokových sazeb na dolaru. Podle prognóz BlackRocku k tomu však během letoška nedojde. Této skutečnosti bychom měli přizpůsobit svoji investiční strategii. BlackRock tak doporučuje vyhnout se všem sektorům, kde jsou napjaté marže. Právě vyšší úrokové sazby můžou způsobit, že firmy skončí ve ztrátě.

Změna inflačního cíle

Asi nejzajímavější informací, která v rozhovoru zazněla, je očekávání změny inflačního cíle. Americký trh je stále silně napjatý, nezaměstnanost nestoupá, a vzniká tak velký tlak na růst platů. Ten pak i nadále živí inflaci, a to více než ceny energií. Inflace se bude stále pohybovat nad dvouprocentním cílem. Centrální banky nebudou mít dostatek manévrovacího prostoru, aby zvedaly sazby i nadále. Proto musí brzy nastat diskuze o změně inflačního cíle. Odehrát by se měla na tradičním zasedání v Jackson Hole. V každém případě můžeme udělat závěr, že inflace tu s námi bude i v roce 2024.

Matěj Široký