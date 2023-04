Měkké, nebo tvrdé přistání americké ekonomiky?

Minimálně půl roku se mluví o tom, že ekonomika USA by v důsledku zvedání úrokových sazeb měla zpomalovat. Když se ale podíváme na tamní stále rostoucí burzovní indexy, na příchod recese to zdaleka nevypadá. Stejně tak se na historicky nízkých úrovních drží i tamní nezaměstnanost. Je tedy tvrdé přistání vůbec možné?

Burzovní trhy odtržené od reality

Nejvíc nás může zmást právě pohled na burzovní indexy. Rok 2022 byl pro akcie těžký, avšak od 1. ledna 2023 se akcie vydaly na slušnou růstovou rallye, kterou neodradil krach banky SVB ani nákup Credit Suisse jejím konkurentem UBS. Trhy scénář tvrdého přistání vytrvale ignorují a naopak počítají pouze s tím měkkým. Ten by znamenal, že se americké HDP dostane maximálně k nule, nezaměstnanost nezažije skokový nárůst, inflace klesne pod 2 % a americký Fed co nejdřív ukončí cyklus zvedání sazeb a vrhne se na jejich rozvolňování. Zní to jako pohádka. A právě této pohádce současné trhy věří.

Náznaky zhoršení ekonomické situace

Již teď ovšem existují neomylná znamení, že ekonomika zpomaluje rychleji, než si trhy připouštějí. Právě souběh více ekonomických elementů může způsobit, že se Fedu situace vymkne kontrole. Nyní můžeme na americkém realitním trhu pozorovat výrazné ochlazení. Ve velkém ohrožení jsou především projekty komerčních nemovitostí. Na tento sektor má dopad nejenom zdražování hypotečních úvěrů, ale hlavně změny klientských návyků. Mnoho firem během covidu přehodnotilo svůj postoj k práci zaměstnanců z domova. Vysoké ceny energií nutí prodejce zamyslet se, zda potřebují kamenné prodejny. Ke zpomalujícímu realitnímu trhu se přidává efekt klesající ziskovosti amerických firem. Ty napjatá situace na trhu práce nutí zvedat mzdy zaměstnancům, aby si je udržely. Růst mezd jednak živí inflaci a následně notně zvedá náklady firem, jimž se pak tenčí zisky. Čím menší zisky, tím méně zbude na dividendy a na zpětný odkup akcií. Cena akcií největších amerických společností je tedy vzhledem k možnosti tvrdého přistání značně nadhodnocená.

Matěj Široký