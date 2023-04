Návrat investování do dluhopisů?

Dlouho, prakticky od roku 2008, se investice do dluhopisů staly pro normálně uvažujícího investora naprosto nezajímavé. Politika levných peněz vedla k tomu, že úrokové sazby byly nulové, nebo dokonce záporné. Žádný pokus o návrat k pozitivním úrokových sazbám neměl dlouhého trvání. Naposled to byla epidemie Covid, co donutilo centrální bankéře vynulovat úrokové sazby. Avšak boj s inflací konečně znamenal konec nízkých sazeb.

Klasická investiční strategie

Už od publikace klasického díla Inteligentní investor od Benjamina Grahama je každému investorovi doporučováno, aby jeho akciové portfolio bylo z velké části doplněno dluhopisy. Ty jsou mnohem jistější finanční aktiva než akcie. Majitel dluhopisu dostává každý rok z půjčené částky úrok. A pokud vydrží držet dluhopis do konce splatnosti, dostane zpět celou investovanou částku. Dluhopisy tak dávají investorovi možnost počítat s jistým ziskem, oproti nestabilním akciím. Právě proto měly dluhopisy své místo v portfoliu. Pokud se nedařilo na akciovém trhu, měl investor své jisté v dluhopisech.

Dluhopisy jako investice pro klidné povahy

Důležitý je právě psychologický aspekt. Neustálý pohyb akcií nahoru dolů je pro investory psychicky náročný. Psychický tlak pak tlačí investora k chybám, jako je panický prodej, když cena akcií padá nebo naopak euforické přikupování akcie, pokud cena roste. U dluhopisů nic takového nehrozí. Investice není až tak zábavná, ale nabízí jistotu. Avšak neznamená to, že by i tento druh investování byl bez rizika.

Rizika investování do dluhopisů

Největším rizikem je samozřejmě krach společnosti. Investor by měl nakupovat pouze dluhopisy osvědčených firem nebo rovnou států se stabilním politickým režimem. Pokud úrokový výnos dosahuje dvojnásobku úrokových sazeb v daném státě, investor by se měl i přes lákavé zhodnocení takovým dluhopisům vyhnout. Většina firem si bere úvěry v bance. Pro vydání dluhopisů se rozhodne až ve chvíli, kdy už jí banka nepůjčí. Banka však má jistě důvod k neposkytnutí půjčky. Z principu věci tedy vyplývá, že riziko je větší. Pokud je úroková sazba obrovská, znamená to, že firma má problémy najít prostředky mezi obvyklými kupci dluhopisů, a tak se snaží cílit na všechny skupiny nabídkou velkých úroků. Takže automaticky neplatí, že každá investice do dluhopisu je stoprocentně bezpečná.

Matěj Široký