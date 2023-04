Snižování cen elektroaut: trvalý trend nebo reklamní tah?

Tesla pod jeden milion

Se zlevňováním modelů Tesly začal Elon Musk již na začátku roku 2023. Hlavním důvodem, proč se tak stalo, byla vládní daňová úleva pro elektroauta ve výši 7 500 dolarů. Jednou z podmínek bylo, že cena vozidla nesmí přesáhnout 50 000 dolarů. To Musk na začátku splnil. Nyní však jde ještě dál a Model 3 se dá v USA pořídit v základní výbavě za 41 990 dolarů. Ani to však není vše. V příštím roce by měl být uveden do výroby nový model Tesly, jehož cena by se měla pohybovat okolo 25 000 až 30 000 dolarů. Pro akcionáře Tesly je to pozitivní zpráva, protože Musk chce ušetřit na výrobě zvýšením produkce, což mu umožní lépe optimalizovat náklady.

Další automobilky

Tesla patří k nejdražším výrobcům elektroaut. General Motors uvedl na trh elektroauto pod 30 000 dolarů, jde o Chevrolet Bolt, kterému se mu mimořádně daří v prodeji. Chevrolet Bolt sesadil značku Ford ze druhého místa. Americká administrativa silně podporuje rozšíření elektroautomobilismu a velmi dobře si uvědomuje, že bez levných vozů to prostě nepůjde. Masové rozšíření elektroaut nastane, až se jejich cena dostane na nižší úrovně, než je dnes. I elektroauta za 30 000 dolarů to budou mít těžké, protože v USA základní model benzinového Audi A3 začíná na 35 400. A samozřejmě požitek s jízdy je pořád někde jinde než v levném elektorautu.

Kde vzít lithium?

Pokud bude cena elektroaut dále klesat, budou mít větší šanci postupně vytlačovat auta se spalovacími motory. Nastane však jiný problém: a to, kde shánět lithium pro výrobu nových baterek. Masové rozšíření elektromobilismu bude předpokládat masovou spotřebu lithia. Již dnes se mluví o exponenciálnímu růstu spotřeby lithia. A již dnes jsou také současné důlní kapacity pro tento kov nedostačující.

Matěj Široký