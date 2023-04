Tři nejlepší americké akcie v tomto roce

12. dubna 2023 štítek Investice čtení na 2 minuty

První čtvrtletí roku 2023 uplynulo velmi rychle. Americké akciové trhy se musejí vypořádat se zvyšováním sazeb americkým Fedem a hlavně s prvními následky tohoto zvyšování. Vysoké úrokové sazby dostaly do potíží americké regionální banky v čele se SVB. To však neznamenalo, že by investoři nenašli akcie, které by nerostly.