Cena ropy prudce roste, znamená to novou vlnu inflace?

Svět a odbornou veřejnost nepříjemně zaskočilo rozhodnutí Opecu snížit prakticky okamžitě produkci ropy o milion barelů do konce roku. Toto rozhodnutí hned zvýšilo cenu ropy o 5 dolarů na barel. Ropa Brent se tak prodává za víc než 84 dolarů za barel. Ceny americké lehké ropy by měly následovat ropu Brent a měly by taktéž překonat hranici 80 dolarů za barel.

Zvýšení geopolitického napětí

Rozhodnutí Opecu orchestrovaly dvě země : Rusko a Saudská Arábie. Každá země sníží svoji produkci o půl milionů barelů ropy denně. Důvodem toho rozhodnutí je strach o pokles poptávky ropy v budoucnosti z důvodů recese. Ta tu sice ještě oficiálně není, ale producenti ropy se na snížení těžby již připravují. Z pohledu Ruska jde o logický krok. Vyšší ceny ropy umožní Rusku pokračovat ve vedení války na Ukrajině a vylepšit státní finance, které se nyní dostávají čím dál víc do záporných hodnot. Saudská Arábie svým rozhodnutím zase dává zřetelně najevo, že se odvrací od svého amerického spojence. Před nedávnem uzavřela první dohody se svým odvěkým rivalem Íránem za diplomatického dohledu Pekingu. Své kroky v zahraniční politice si od nynějška Saudové chtějí řešit po svém. Snížení produkce ropy navíc způsobí problémy americké ekonomice.

Vyšší inflace a vyšší sazby

Celý svět bojuje s inflací. Už několik měsíců se zdálo, že je boj s inflací vyhraný, protože ceny energií klesaly. Rozhodnutím Opecu se nyní celý trend může změnit. Jelikož Čínská ekonomika roste, je pravděpodobné, že poptávka po ropě bude v následujících týdnech ještě velmi silná. Vzestupný trend ropy by mohl ceny posunout bez větších problémů až k 100 dolarům. V té chvíli by dopad na inflaci byl zřetelný. A ceny by opět začaly růst. Zde by se otevřela otázka, zda centrální banky nemají znovu zvýšit sazby, aby boj s inflací opět posílily. Vysoké ceny ropy a vysoké úrokové sazby by vytvořily obrovský tlak na propad americké ekonomiky do recese. Za těchto podmínek by se měkké přistání stalo velmi obtížné.

Matěj Široký