Inflace v Evropě nezpomaluje

Únorová inflace

Statistické úřady ve Francií oznámily, že inflace za měsíc únor dosáhla 6,2 %. Přitom v lednu činila pouze 6 %. Ve Španělsku jsme se dočkali podobného údaje. Španělská inflace byla v únoru 6,1 %, zatímco v lednu dosáhla pouze 5,9 %. V každém případě tyto čísla jsou zklamáním. Zvyšování úrokových sazeb ECB zatím velký efekt nemá.

Příčiny růstu cen

Za růstem cen inflace můžeme vidět dvě příčiny. Tou první je růst cen potravin. Ty rostou nejrychleji. Všechny potraviny však nerostou rovnoměrně. Díky tomu je růst ceny potravin rozložen ve větším čase. Inflační šok tedy potrvá déle. Druhou příčinou, zejména ve Francií je pomalý ústup od regulací ceny elektřiny. Francie má již dva roky zastropovanou cenu energií, kterou zvedá nezávisle na tržní ceně. Od první ledna tedy cena elektřiny stoupne pro spotřebitele o 15 %.

Dlouhý boj s inflací

Podobný průběh lze očekávat i v ostatních zemích západního světa. Inflace bude klesat velmi pozvolna, a to pouze za předpokladu, že nedojde ke zhoršení geopolitické situace. Boj s inflací bude muset být radikálnější. Jaké jsou řešení? První je zvedat nadále úrokové sazby, a to do takové výše, že budou sazby vyšší než inflace. Tento krok bude samozřejmě škodit především akciovým trhům, ale i státním rozpočtům. Dnes již mnoho vlád začíná pociťovat efekt zvýšených sazeb. Druhou možností je změna inflačního cíle. Nyní všechny centrální banky chtějí vrátit inflaci pod 2 %. To se však za současných podmínek jeví jako nereálný cíl. Pokud by si centrální banky vytyčily cíl 4 %, bude lépe dosažitelný i se současným tempem zvedání úrokových sazeb. V každém případě se před námi otevírá vize, že inflace bude hlavním tématem i v roce 2024.

Matěj Široký