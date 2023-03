ČNB znovu ponechává sazby bez změny

Silná koruna

Jediným způsobem, jak se ČNB chce aktivně zapojovat v boji s inflací, je držet českou korunu silnou. Bohužel informace o intervencích v roce 2023 není známá. Víme pouze, že v listopadu a prosinci ČNB neintervenovala. Jedinou možností, jak je odhadnout je sledovat stav devizových rezerv, které ČNB zveřejňuje na svých stránkách. Za únor 2023 vidíme výraznější pokles eur. Naštěstí ale máme devizových rezerv stále dost. V každém případě by se česká koruna měla držet na hranici 23,5 korun za euro. To je velmi výhodný kurz. Pokud by česká měna posílila více, byl by to velmi výhodný čas vytvořit si zásobu devíz pro zahraniční dovolenou.

Výhled na inflaci

ČNB dál věří, že inflace bude klesat. Avšak ve svých předpovědích zůstává mlhavá. Dle guvernéra Michla:„V následujících měsících bude inflace dále klesat a na jednociferné hodnoty se dostane ve druhé polovině roku.“ Je velký rozdíl mezi tím, zda inflace bude 9 % a nebo 6 %. Příklad z USA nám ukazuje, že lze inflaci lze velmi rychle snížit z 9,9 % na 6 %. Následně však inflace klesá pomaleji. Můžeme jen doufat, že se nebude opakovat britský scénáře, kdy inflace v únoru zrychlila. Útěchou nám může být, že britská centrální banka má zatím sazby na 4,25 %.

Jak dopadne Island?

Zajímavé bude sledovat, jak si povede naše měnová politika v porovnání s tou Islandskou. Islandská centrální banka na svém posledním zasedání zvedla své sazby o 50 bazických bodů a tím již předehnala ty české. Navíc je islandská inflace dnes pouze jednociferná, protože dosahuje 9,8 %. Zatím nic nenaznačuje tomu, že by Island odstoupil od zpřísňování své měnové politiky. Sledování měnové politiky může být někdy napínavější než sledování fotbalového zápasu.

Matěj Široký