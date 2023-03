Fed zvedl sazby, ale konec jejich zvedání je na dohled

Boj s inflací

Jelikož rozhodnutí zvýšit sazby o 25 bazických bodů nebylo žádné překvapení, investoři se daleko víc soustředili na Powellův projev. Podle něj prioritou Fedu zůstává boj s inflací, která je stále velmi vysoká. Hlavním důvodem, proč boj s inflací není tak efektivní, jak by si Fed přál je americký pracovní trh. Ten překvapivě zatím velmi dobře snáší proceduru zvedání úrokových sazeb. Powell znovu opakoval, že inflační cíl zůstává stejný (2 %). Z tohoto tvrzení vyplývá jedna podstatná skutečnost. Úrokové sazby v USA nebudou klesat do konce 2023. Powell si chce být jistý, že boj s inflací vyhraje. Pokud nenastane velká finanční krize a krach, americký Fed opravdu sazby udrží až do konce roku. To má dopad i pro nás. Těžko si lze představit, že by ČNB za této situace mohla snížit sazby dříve než v roce 2024.

Krach tří bank

Jestřábí část Powellova projevu byla věnována boji s inflací. Powell ale ukázal holubičí právě v komentáři ke krachu tří amerických bank. Podle Powella šlo o výjimku, a to včetně banky SVB. V žádném případě podle něj nešlo o systémovou záležitost. V každém případě se Powell vyjádřil o dalším zvedání úrokových sazeb neurčitě. Ještě jedno zvednutí o 25 bazických bodech má zřejmě v zásobě. Avšak oproti dřívějším tiskovým konferencím neoznámil, že k tomu dojde nutně na dalším zasedání Fedu. Tím spustil lavinu spekulací, že na dalším zasedání Fedu v květnu se možná poprvé dočkáme stabilních úrokových sazeb. Z mého pohledu však již jde o kosmetickou změnu. Rozdíl mezi tím, zda sazby budou v pásmu 4,75 – 5 % nebo 5 – 5,25 % nemá již pro americkou ekonomiku velký význam. Důležité je, že nyní jsme již na vrcholu celého cyklu, nebo přesněji blízko jeho vrcholu. Bylo by nyní velkým překvapením, pokud by sazby byly větší než 6 %.

Reakce trhů

Trhy nereagovaly nijak výrazně, protože zvednutí o 25 bazických bodů bylo již dávno započítáno v ceně akcií. Výraznější reakci zaznamenal snad americký dolar, který oslabil vůči euru. To je logické, protože investoři již nepředpokládají výrazný růst na americkém dolaru, zatímco na euru se můžeme dočkat ještě několika zvýšení, z toho to příští by mělo být na úrovni 50 bazických bodů. Euro by tudíž mělo v příštích týdnech posilovat.

Matěj Široký