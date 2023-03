Je Credit Suisse ještě větším rizikem než krach SVB?

Časovaná bomba

Na celé situaci je pozitivní alespoň jedna věc: I přes dvouciferný pád akcií Credit Suisse tento týden nešlo o černou labuť. Švýcarská banka měla problémy již delší dobu, nejde o první propad. Na curyšské burze nyní její akcie ztratily 98 % z dosavadní rekordní hodnoty z roku 2000. Dlouhodobé zhroucení kurzu Credit Suisse přilákalo zahraniční investory. Největší z nich je Saúdská národní banka, jež má především zájem o jméno švýcarské banky, která měla ve světě dobrou pověst. Je otázkou, zda tato značka budí důvěru ještě nyní.

Saúdové odmítají navýšit kapitál

Bombu odpálil, obrazně řečeno, největší akcionář. Saúdové drží v Credit Suisse podíl 9,9 %. Vedení Saúdské národní banky vyloučilo jakékoliv navýšení kapitálu, protože by se dostalo přes klíčovou hranici 10 %, která činí investora při krachu instituce více zodpovědným. Jinak řečeno, ani Saúdové bance nevěří natolik, aby využili poklesu ceny k navýšení kapitálu a tím jejímu celkovému ovládnutí.

Systémová krize?

Jsou hned dva důvody, proč je případný krach Credit Suisse závažnější než SVB. Prvním je objem spravovaných aktiv. Credit Suisse je má v hodnotě přes 500 miliard euro, což je víc než dvojnásobek toho co SVB. Druhý problém jsou dluhopisy. Cena pojištění proti neschopnosti je splácet raketově roste. To znamená, že institucionální hráči mají silné pochybnosti o tom, že banka bude schopná dostát svým závazkům. Jelikož se tyto dluhopisy považovaly za velmi kvalitní, vlastní je ve svém portfoliu nejedna banka nebo fond. Těm nyní rostou náklady na jejich pojištění, proto se můžou rozhodnout se těchto dluhopisů zbavit. Pád Credit Suisse by zničil křehkou rovnováhu celého bankovního systému. Situace je značně složitá kvůli komplexnosti bankovního systému a produktů. Jedno je však jisté. Znovu roste tlak na to, aby centrální banky změnily měnovou politiku.

Matěj Široký