Akcie Facebooku zažily strmý pád. Budou následovat i další?

Ztráta uživatelů

Na první pohled nebyly hospodářské výsledky Facebooku za poslední čtvrtletí loňského roku zase tak tragické. Zisk na jednu akcii činil 3,67 dolarů, zatímco trh čekal 3,84 dolarů. Celkový obrat byl dokonce lehce nad očekávání: 33,67 miliard oproti 33,4 miliardám. Co však způsobilo pád akcií z 320 dolarů na 216, mělo dvě příčiny. První byla ztráta aktivních uživatelů, Facebook jich přišel o milion. Důvodů je hned několik. Facebook už netáhne mladé a kvůli tomu se již neobměňuje celkový počet uživatelů. Počet uživatelů se tak bude postupně zmenšovat a ubývat s rostoucím věkem. Facebook již nemá kam růst. Existuje sice jistá rezerva v Africe či Asii, ovšem Afrika má velmi mladou populaci, a i ona považuje Facebook za platformu pro staré. Navíc počet uživatelů z ekonomicky méně rozvinutých zemí inzerenty nepřitáhne. Tato sociální síť je proto již za zenitem, co se počtu aktivních uživatelů týká.Druhá příčina je investice do Metaversu.

Mevarse: černá díra na peníze

Vedení Facebooku si samozřejmě uvědomuje problémy stávající platformy. Nejsou to jen klesající počty uživatelů, ale i problémy s cenzurou, pokles atraktivity a zpolitizování Facebooku. Původní myšlenka, že lidé budou sdílet především svůj osobní život a inzerenti jim budou nabízet hlavně spotřební zboží, je čím dál víc v troskách. Z Facebooku se stalo především politické a názorové kolbiště, kde se velká část inzerentů rekrutuje z politických stran či hnutí. Na tuto skutečnost se vedení rozhodlo reagovat investicemi do Metaverse jako nové příležitosti. Jen během tohoto roku chce do rozvoje této platformy vložit 10 miliard dolarů. To se však investorům nelíbí. Na to, že se jedná o nejistý projekt s neurčitým kalendářem, jsou vynaložené prostředky příliš veliké. Není vůbec jasné, kdy by měl Metaverse začít vydělávat a akcionáře Facebooku tak čekají krušné časy. Vedení bude muset brzy přijít s nějakou pozitivní zprávou, nebo bude propad cen akcií pokračovat.

Matěj Široký