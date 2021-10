Jsme na prahu nového supercyklu energií?

Neustále stoupající ceny ropy, elektrické energie a zemního plynu nás nutí k zamyšlení, zda jde pouze o přechodný jev, z velké části vázaný na celosvětový lockdown, nebo energie vstoupily do nového supercyklu. Co všechno ovlivňuje ceny energií?

Tři základní faktory

Lze určit tři základní faktory ovlivňující cenu energetických komodit. Na prvním místě stojí psychologie trhu, tzn., zda je nálada na něm optimistická, či nikoliv. Následně jsou to ekonomické fundamenty, především ekonomický a demografický růst obyvatelstva, zásoby daných surovin, ale i nové technologie, které by mohly, když ne úplně nahradit, pak alespoň snížit spotřebu tradičních surovin. Třetí velmi důležitý faktor je politická a geopolitická situace. O ceně energií nerozhoduje pouze poptávka na trhu, energie jsou také velmi mocný nástroj v ekonomických válkách. Stačí si vzpomenout na velmi výhodné ceny zemního plynu pro Bělorusko ze strany Ruska. Zasedání OPECu často připomíná politické jednání v parlamentu, kde se jednotlivé frakce přetahují o moc. Nástrojem jim je cena ropy a těžební limity.

Co je to supercyklus?

Abychom mohli rozhodnout, zda současný růst cen energií je, nebo není začátkem supercyklu, připomeňme si co tedy je supercyklus? Je to časový úsek během, kterého roste silně poptávka takovým tempem, že těžaři, výrobci a producenti nejsou schopni tuto poptávku uspokojit. U energií se dá jen těžko skokově přizpůsobovat poptávce. Hledání nových nalezišť či zdrojů zabere spoustu let. Trh a průmysl ovšem potřebují energie bezprostředně. Důsledkem supercyklu je pak stabilní růst cen energií. Předpona super znamená, že tento růst cen může trvat velmi dlouho, tedy roky nebo i desetiletí. Poslední známý supercyklus na ropě trval mezi roky 2002-2008, tedy šest let. V roce 2008 cena jednoho barelu ropy Brent dosáhla 141 dolarů. Dnes máme do toho ještě daleko, avšak pokud jsme vstoupili do supercyklu, můžeme tuto metu v příštích měsících lehce překonat.

Matěj Široký