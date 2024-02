Předčasní důchodci mají omezenou valorizaci

V posledních letech proběhlo několik důchodových valorizací. Mimo pravidelnou lednovou valorizaci proběhly i mimořádné valorizace, měsíční částka státních důchodů se vzhledem k vysoké inflaci zvyšovala i během roku. Při odchodu do předčasného důchodu od října loňského roku je nutné počítat s omezenou valorizací.

V roce 2022 proběhly dvě mimořádné valorizace (v červnu a v září), v roce 2023 proběhla jedna mimořádná valorizace (v červnu). Na mimořádné valorizace měly nárok ve stejném rozsahu řádní i předčasní důchodci.

Kteří důchodci si polepší více?

Vzhledem k tomu, že při valorizaci se zvyšuje procentní výměra příslušným procentem, tak v korunovém vyjádření si díky valorizaci polepšili více starobní důchodci s vyšším starobním důchodem.

Základní výměra je stejně vysoká

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2024 činí 4400 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění, tj. čím vyšší rozhodné příjmy v produktivním věku a čím vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší procentní výměra důchodu.

Nízká lednová valorizace

Při každoročních lednových valorizacích se zvyšovala základní výměra důchodu v korunovém vyjádření a procentní výměra příslušným procentem. V lednu 2024 se však zvýšila pouze základní výměra důchodu, a sice o 360 Kč. Při poslední valorizaci si tedy polepšili všichni penzisté úplně stejně, bez ohledu na jejich vlastní průběh pojištění.

Volba předčasného důchodu a valorizace

Zpřísnění podmínek pro předčasné důchody se dotkla i valorizace. Občané, kteří odešli do předčasného důchodu od října loňského roku, mají až do dosažení řádného důchodového věku omezenu valorizaci, když se jim bude zvyšovat pouze základní výměra důchodu. Aktuální lednovou valorizaci měli tedy ještě předčasní důchodci stejně vysokou jako řádní důchodci, neboť se zvyšovala všem penzistům pouze základní výměra důchodu, v následujících letech by tomu tak již být nemělo a finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem se z důvodu rozdílných valorizací zvýší.

Petr Gola