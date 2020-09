Tatínci mají nárok na otcovskou

Nárok na otcovskou, která je dávkou nemocenského pojištění, mají pouze tatínci splňující účast na pojištění. Otcovská se čerpá ve vybraný týden v období prvních šesti týdnů od narození dítěte, tatínci mají možnost volby přesného termínu. Týdenní částka otcovské se stejně jako ostatní nemocenské dávky počítá z denního redukovaného vyměřovacího základu.

Příklad – živnostník neplatící si dobrovolné nemocenské pojištění

Pan Karel vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, přičemž platí pouze povinné sociální pojištění, ale dobrovolné nemocenské pojištění již nikoliv. Pan Karel tedy nemá nárok na týdenní placenou otcovskou.

Příklad – práce pouze na dohody

Pan Jaroslav má pravidelné příjmy pouze z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu a k tomu si přivydělává pro více zaměstnavatelů na dohodu o provedení práce. Hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce u žádného zaměstnavatele nepřekročila 10000 Kč a z žádné hrubé odměny se neplatí sociální pojištění. Pan Jaroslav rovněž nesplňuje podmínku účasti na pojištění a nebude mít na otcovskou nárok.

Příklad – výpočet otcovské

Pan Milan splňuje podmínku pojištění a jeho hrubá měsíční mzda je 43750 Kč. Jak vysokou týdenní otcovskou pan Milan bude mít? • Neredukovaný denní vyměřovací základ činí 1438,36 Kč (12 × 43750 Kč: 365 dní) • Zápočet z první redukční hranice (do 1162 Kč, ze 100 %) činí 1162 Kč • Zápočet z druhé redukční hranice (od 1162 Kč do 1742 Kč, z 60 %) činí 165,81 Kč • Zápočet z třetí redukční hranice (od 1742 Kč do 3484 Kč, z 30 %) je 0 Kč • Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1328 Kč (1162 Kč + 165,81 Kč, zaokrouhleno nahoru) • Denní otcovská je 930 Kč (1328 Kč × 70 %) Týdenní otcovská pana Milana činí tedy 6510 Kč (930 Kč × 7 dní).

Petr Gola