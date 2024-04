Poradna: Od kdy bude platit horší výpočet starobního důchodu?

Karel: Jsem v předdůchodovém věku. Vzhledem k plánovanému zhoršení výpočtu důchodu uvažuji o odchodu do předčasného důchodu. Od kdy se budou nové důchody snižovat? Je moje úvaha správná? Jak se mám rozhodnout?

Vhledem k ekonomickým a demografickým změnám se skutečně plánuje celá řada legislativních změn v důchodové oblasti. Těch dílčích opatření je skutečně celá řada. Základními dvěma změnami by však bylo další postupné prodlužování důchodového věku a zhoršení výpočtu starobního důchodu novým žadatelům o řádný či předčasný důchod. V současné době se však jedná o připravované materiály, dle kterých by k postupnému zhoršování důchodu mělo docházet od roku 2026.

Rozhodující bude konečná schválená verze

Jestliže chcete odejít do předčasného důchodu pouze z obav z méně výhodného výpočtu starobního důchodu v budoucnu, tak Vám doporučuji toto Vaše rozhodnutí odložit až do doby, kdy bude příslušná legislativa schválena. Konečná verze může být totiž odlišná od plánovaných změn a v mezidobí může ještě dojít k různým úpravám či posunutí účinnosti. Teprve v době, kdy příslušné legislativní změny projdou celým legislativním procesem, je možné činit fundované rozhodnutí, který termín odchodu do důchodu je nejvýhodnější a porovnávat jednotlivé varianty dle konkrétních částek.

Jiné důvody pro odchod do předčasného důchodu

Občané, kteří zvažují odchod do předčasného důchodu ze zdravotních, rodinných či jiných osobních důvodů jsou samozřejmě v jiné situaci.

Aktuálně nelze vypočítat ani důchod v roce 2025

Na měsíční částku starobního důchodu mají výrazný vliv i jednotlivé redukční hranice a přepočítací koeficienty pro předcházející příjmy. Nyní v dubnu tak lze přesně vypočítat řádný či předčasný důchod pouze v roce 2024. I pro výpočet starobního důchodu v příštím roce budou příslušné podklady k dispozici teprve na podzim letošního roku.

Sledování legislativního vývoje

Občané v předdůchodovém věku by si tedy měli pečlivě nejenom zkontrolovat údaje, které má ČSSZ ve své evidenci, zdali odpovídají skutečnosti a případné nesrovnalosti napravit, ale i sledovat legislativní vývoj.

Petr Gola