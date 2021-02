Příběhy: začalo to manželčinou pokutou za dopravní přestupek, skončilo u exekutora.

Petr (40): moje manželka má práci, kde hodně cestuje autem. Po jedné služební cestě přišla s tím, že musí zaplatit pokutu za dopravní přestupek 1.000 Kč. Nadiktovala mi údaje k platbě a já, aniž bych něco ověřoval, jsem pokutu ze svého účtu zaplatil. Tvrdila, že jí peníze kompenzuje zaměstnavatel, protože k přestupku došlo na pracovní cestě. Tenkrát by mě ani nenapadlo, že je to celé lež.

Manželka mi nechtěla říct pravdu

Na zaplacenou pokutu jsem na několik týdnů zapomněl. Když přišel dopis od exekutora, ukázalo se, že o žádnou pokutu nešlo. Dopis přišel manželce. Protože jsem ho ze schránky vybíral já a už se mi něco nezdálo, trval jsem na tom, že ho chci vidět. Byla v něm od exekutora výzva k zaplacení osmi tisíc korun. Manželka dopis okomentovala tak, že vše řeší. S exekutorem je v kontaktu, že jde opět o nějaké nezaplacené pokuty, které již zaplatil její zaměstnavatel. Tvrdila, že dopis asi odeslali těsně předtím, než jim peníze dorazily.

Raději jsem si vše ověřil

Když manželka nebyla doma, raději jsem zavolal exekutorovi, který dopis poslal. Rychle mne vyvedl z omylu. Prý exekuce běží, dohodl se s manželkou na splátkovém kalendáři. Poslala první splátku – 1.000 Kč, která přišla z mého účtu. Pak ale další splátky již nepřišly. V ten okamžik mi došlo, že mi manželka lže již od začátku. Do společného jmění manželů nespadá jen majetek, ale i dluhy Vzhledem k tomu, že v našem manželství byly dlouhodobě problémy, byla to pro mne poslední kapka k rozhodnutí se s manželkou rozvést. S vidinou táhnoucího se vypořádání SJM a rozvodového řízení jsem se pustil do zjišťování, jak je to s dluhy mé manželky ve skutečnosti. Časem se ukázalo, že si manželka čerstvě vzala úvěr na statisíce korun.

300.000 Kč bez vědomí druhého z manželů

Dodnes nepochopím, jak je možné, že banka půjčí jednomu z manželů, aniž by o tom věděl ten druhý, a to až do 300 tisíc na jednu smlouvu o úvěru. A když dlužník nesplácí, tak jdou exekutoři rovnou po penězích nic netušícího manžela. Sice jsem nebyl ve smlouvě uveden jako spoludlužník, ale to je v případě exekuce na SJM vlastně už úplně jedno.

Hned jsem začal jednat

Do banky, která poskytla manželce úvěr, jsem poslal vyjádření svého nesouhlasu s dluhem. A doufal jsem, že náš rozvodový rozsudek nabyde právní moci co nejdříve, protože potom už bude bývalá manželka jediným dlužníkem, po kterém je možné dluh vymáhat.

Naštěstí manželka dostala rozum

Problémy s dluhy, které manželka měla, pramenily z jejích dlouholetých psychických problémů a závislosti na lécích, která se u ní během let vyvinula. Soud mi vyměřil alimenty pro naše dvě malé děti. Měl jsem obavu, jak bude manželka s penězi pro ně nakládat a zda v případě exekuce jsou tyto peníze nedotknutelné. Naštěstí se – dnes již bývalá – manželka „dala dohromady“, začala své psychické problémy řešit, aby se mohla starat o děti a pracovat. Dluhy splácela, rozvodové řízení proběhlo poměrně rychle a bez problémů. Dodnes si ale říkám, jak to asi řeší ti, jejichž partner do dluhů spadne a nezvládá je. V případě manželů, kteří mají SJM by mi dávalo smysl, aby na úvěrové smlouvě byl vždy vyžadován podpis obou. Pro někoho bohužel, pro druhého bohudík jsou na trhu úvěrové společnosti, které to nezajímá.

