7 z 10 českých čtyřicátníků je se svou prací spokojeno a neuvažuje o změně

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Zaměstnání zdroj: pixabay.com Většina dnešních českých čtyřicátníků je ve svém stávajícím zaměstnání spokojena. Nejdůležitějším faktorem při jeho výběruje pro ně výše mzdy. 77 % z nich pracuje ve městě, kde bydlí, a za prací tak nemusí dlouho dojíždět. Pouze 8 % dotázaných si pravidelně nosí práci domů. Vyplývá to z čerstvého průzkumu společnosti NielsenAdmosphere pro úvěrovou společnost PROFI CREDIT.

České ekonomice se v posledních letech mimořádně daří. Setrvale nízká nezaměstnanost, růst mezd i zvyšující se kvalita pracovního prostředí se odrážejí ve vysoké míře spokojenosti českých čtyřicátníků se svým zaměstnáním. 7 z 10 jich je se svou stávající prací spokojeno a pouze 8 % dotázaných v průzkumu uvedlo, že velmi uvažují o změně a hledání nového zaměstnání.

Nejdůležitějším faktorem při výběru zaměstnání je pro čtyřicátníky výše mzdy. Tu na prvním místě zmínilo 95 % respondentů. Spokojenost s výší své mzdy potvrdilo 47 % dotázaných. Velmi nespokojen je pak pouze 1 z 10. Mezi další důležité faktory patří pracovní náplň (89 %), pracovní podmínky a prostředí (88 %), vnitřní uspokojení z práce (85 %) a pracovní kolektiv (84 %). Naopak možnost práce z domova (35 %) nebo na zkrácený úvazek (27 %) hraje pro tuto věkovou skupinu mnohem menší roli.

Pro české čtyřicátníky je rovněž velmi důležitá dojezdová vzdálenost od lokality, v níž žijí. 77 % z nich pracuje či podniká v místě svého domova nebo v jeho blízkém okolí. Krátkou vzdálenost uvedlo jako největší výhodu své současné práce 30 % respondentů. Více než polovina (53 %) totiž dojíždí za prací méně než 30 minut. 23 % dokonce nemusí do práce dojíždět vůbec, protože bydlí v její bezprostřední blízkosti. Více než hodinu pak stráví na cestě do práce pouze 5 % dotázaných.

Ochota pracujících čtyřicátníků stěhovat se za prací je velmi nízká. Tuto možnost připustilo pouze 15 % respondentů. 63 % z nich by se bylo ochotno přestěhovat na jiné místo v rámci ČR, 25 % do jiné evropské země a 6 % do zemí mimo Evropu. „Pracovní mobilita je v Česku ve srovnáním se zahraničím dlouhodobě nízká u všech věkových a sociodemografických skupin. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti a rostoucím platům se momentálně nedá očekávat, že by se na tomto trendu něco výrazně měnilo,“ dodává k výsledkům průzkumu Martin Kašpar, vedoucí marketingového oddělení společnosti PROFI CREDIT.

9 z 10 respondentů průzkumu uvedlo, že alespoň někdy pracují přesčas. 27 % připustilo, že přesčasy vykonávají pravidelně. Nejčastější formou kompenzace přesčasů je jejich proplacení (45 %) nebo možnost vybrat si náhradní volno (42 %). 12 % dotázaných pak uvedlo, že se jim za přesčasy nedostává žádné kompenzace. Jedná se většinou o podnikatele či zaměstnance na vyšších manažerských pozicích.

Nosit si práci domů není mezi čtyřicátníky příliš obvyklé. Pouhých 8 % pracuje ještě po příchodu ze zaměstnání několikrát za týden nebo častěji. 83 % respondentů průzkumu uvedlo, že si práci domů nosí méně často než jednou za měsíc nebo nikdy.