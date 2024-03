Poradna: Zaměstnání v invalidním důchodu druhého stupně

24. března 2024 štítky Invalidita Poradna Zaměstnání čtení na 2 minuty

Daniel: Byl mi přiznán invalidní důchod druhého stupně. Mám sice zdravotní problémy, ale chtěl bych pracovat. Zajímalo by mě, jak to mám se zdravotním a sociálním pojištěním? Jaká pravidla by pro mě platila, kdybych se nechal zaměstnat?