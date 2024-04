Poradna: Odchod do předčasného důchodu a výchovné

Michaela: Se zaměstnavatelem jsem domluvená, že budu pracovat do konce června a potom odejdu do předčasného důchodu. Jak se mi bude krátit výchovné na dvě děti, když odejdu do předčasného důchodu dříve o necelé dva roky? Má nějaký vliv na výši výchovného, že oba synové nebyli nikdy na úřadu práce a pořád pracují a platí daně?

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a činí 1,5 % výpočtového základu. S ohledem na krácení předčasného důchodu tedy není jedno, zdali se odejde do předčasného důchodu např. 721 dní před dosažením řádného důchodového věku nebo 720 dní před dosažením řádného důchodového věku. V prvním případě se totiž provede krácení za 9 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a ve druhém případě za 8 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Pohlídání termínu odchodu do předčasného důchodu

V dotazu píšete, že máte v úmyslu odejít do předčasného důchodu dříve o necelé dva roky, rozhodně Vám tedy doporučuji si zkontrolovat, že to bude nejvýše 720 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku, aby měsíční částka předčasného důchodu nebyla zbytečně nižší.

Výchovné je vždy stejně vysoké

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Výchovné na děti je přitom součástí procentní výměry důchodu a v roce 2024 činí 500 Kč na každé vychované dítě. Stejná částka výchovného náleží při odchodu do řádného starobního důchodu i při odchodu do předčasného důchodu. Z důvodu odchodu do předčasného důchodu se Vám tedy částka výchovného snižovat nebude a v roce 2024 budete mít nárok na výchovné na dvě děti ve výši 1000 Kč. V příštích letech se však plánuje u výchovného postupné snižování a nahrazení péče o dítě jinými mechanismy při výpočtu důchodu, jaká však bude situace v příštích letech, to bude záviset na legislativním vývoji.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Výše příjmů dětí není rozhodující

Částku výchovného neovlivňuje průběh pojištění dětí. V praxi tak má žadatelka o starobní důchod, která vychovala dvě děti, které řádně pracují a odvádí nadprůměrné přímé daně (daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění) výchovné ve stejné výši jako žadatelka o starobní důchod, jejíž dvě děti dlouhodobě nepracují a pobírají pouze sociální dávky.

Petr Gola