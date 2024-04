Poradna: Svatba a daňová úspora

Martin: S přítelkyní máme naplánovanou svatbu na konec dubna. Zajímalo by mě, jak je to nyní se slevou na manželku po zákonných změnách? Dítě se nám má narodit koncem léta.

Legislativou skutečně došlo od roku 2024 ke zpřísnění podmínek pro uplatňování daňové slevy na manželku. Za celý kalendářní rok 2024 bude možné uplatnit slevu na manželku ve výši 24840 Kč pouze za předpokladu, že manželka bude mít během roku 2024 vlastní rozhodné příjmy do 68 tisíc korun a současně bude pečovat o dítě do tří let věku. Ještě za rok 2023 náležela daňová sleva na manželku za předpokladu splnění pouze příjmové podmínky. Zákonné podmínky pro čerpání slevy na manželku se tedy zpřísnily.

Uzavření manželství během roku

V případě uzavření manželství během roku se sleva na manželku poměrně krátí a náleží pouze za měsíce, kdy byla podmínka manželství splněna k 1. dni daného měsíce.

Mateřská se do příjmů započítává

V dotazu nepíšete, zdali Vaše přítelkyně začátkem roku pracuje a jaká je její vlastní příjmová situace. Do rozhodného příjmu pro nárok na slevu na manželku se totiž započítává veškerý příjem ze závislé činnosti, tj. nejenom plynoucí na základě klasické pracovní smlouvy, ale i příjem z pracovních dohod (dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti). Dále se do vlastních rozhodných příjmů započítává i peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská). Mateřská se přitom pobírá zpravidla 28 týdnů.

TIP: Kalkulačka mateřské v roce 2024

Závěrem

Jestliže Vaše budoucí manželka začátkem roku 2024 pracovala a následně ji vznikne nárok na mateřskou, tak za rok 2024 slevu na manželku neuplatníte. Rozhodný vlastní příjem manželky za rok 2024 bude v tomto případě vyšší než zmíněných 68 tisíc korun. Následný rodičovský příspěvek se však již do limitu nepočítá. Jestliže bude mít v roce 2025 k rodičovskému příspěvku další vlastní příjem do zákonného limitu, potom byste měl mít dle stávající legislativy nárok na slevu na manželku za rok 2025. Sleva na manželku se uplatňuje až za celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání.

Petr Gola