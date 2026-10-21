Poradna: Nejdřívější předčasný důchod v roce 2027 alespoň s 20 tisíci
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 322×
Luboš: V polovině příštího roku budu moci odejít do předčasného důchodu. Hodně teď přemýšlím, jestli do předčasného důchodu již neodejít. V práci je toho jednoduše na mě moc. Důchod alespoň 20000 Kč bych však potřeboval. Kolik jsem musel mít příjmy, abych takový předčasný důchod dostal?
Do předčasného důchodu je skutečně možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, jestliže byla získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let, což dle formulace dotazu předpokládám splňujete. Vzhledem k tomu, že se krácení u předčasného důchodu provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, tak Vám doporučuji odejít případně do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (tj. o necelé tři roky dříve), aby se krácení provedlo za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a nikoliv za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
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Praktické výpočty
Měsíční částku předčasného důchodu kromě krácení a výše příjmů ovlivňuje i získaná doba pojištění, kterou ve Vašem případě neznám. Při získání vysoké doby pojištění alespoň v rozsahu 45 let je dokonce krácení u předčasného důchodu poloviční. S touto variantou však při výpočtech nepočítáme, protože pro účely splnění podmínky pro nižší krácení se nepočítají některé náhradní doby pojištění, takže je těžké tyto podmínky splnit.
V tabulce níže tak jsou uvedeny jednotlivé důchodové varianty, kdy je přiznán předčasný důchod alespoň 20000 Kč v závislosti na výši osobního vyměřovacího základu a získané doby pojištění. Všechny výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule roku 2027.
|OVZ
|Doba pojištění
|Předčasnost
|Předčasný důchod
|74200 Kč
|40 let
|1080 dní
|20006 Kč
|69500 Kč
|41 let
|1080 dní
|20011 Kč
|65000 Kč
|42 let
|1080 dní
|20002 Kč
|60900 Kč
|43 let
|1080 dní
|20006 Kč
|57000 Kč
|44 let
|1080 dní
|20004 Kč
Jak je z tabulky názorně vidět, tak i při odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve je možné dosáhnout na měsíční předčasný důchod ve výši 20000 Kč a více, příjmy však musí být nadprůměrné. Jak moc musí být příjmy při klasickém krácení nadprůměrné, to závisí na získané době pojištění. Každý ukončený rok pojištění navíc snižuje nároky na průměrnou důchodovou mzdu.
Nižší příjmy = pozdější odchod do předčasného důchodu
Jestliže jste měl během produktivního života nižší příjmy, než je vypočteno v tabulce výše, a přitom požadujete důchod alespoň 20000 Kč, tak nebudete moci odejít do předčasného důchodu v nejdřívějším termínu a budete muset odchod do předčasného důchodu odložit. Při nižším krácení je možné mít nižší příjmy. Konkrétní datum by v takovém případě záviselo na Vašich příjmech. Druhou možností je smířit se s nižším důchodem a případně toto slevení Vašich požadavků řešit brigádami v důchodu. I předčasní důchodci mohou mít ke svému důchodu brigádu na dohodu o provedení práce, ale pouze do limitu pro neplacení sociálního pojištění, což je v příštím roce 12499 Kč a méně měsíčně.
Závěrem
Doporučuji Vám si nejdříve přesně zjistit, jak vysoký osobní vyměřovací základ máte, abyste přesně věděl, jak na tom finančně pro výpočet důchodu jste. Termín odchodu do případného předčasného důchodu následně upravte s ohledem na požadovanou částku důchodu a aktuální pracovní situaci. Každopádně však platí, že odchod do předčasného důchodu znamená trvale nižší důchod a mnohdy více, než někteří zájemci o starobní důchod očekávají, proto je velmi dobře, že se o své důchodové záležitosti staráte v předstihu. Odchod do předčasného důchodu je důležitým životním krokem a je vhodné si ho pečlivě promyslet a naplánovat.