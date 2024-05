Poradna: Termín uvolnění předčasného důchodu bez výplaty

6. května 2024 štítky Penze Poradna Právo přečtete do minuty

V dotazu uvádíte, že od konce roku 2022 máte přiznaný předčasný důchod bez výplaty. To znamená, že se vypočítal dle pravidel roku 2022.

Neomezená výdělečná činnost

Vzhledem k tomu, že předčasný důchod bez výplaty se nepobírá na účet, tak je možné bez omezení pracovat.

Zvýšení důchodu zaměstnáním

Výdělečnou činností, ze které se odvádělo sociální pojištění, se následně uvolní vyšší částka důchodu, neboť se sníží krácení za předčasnost, upraví doba pojištění a zohlední se valorizace.

Začít pobírat důchod můžete kdykoliv

V případě, že již chcete důchod dostávat na účet, tak nyní již můžete kdykoliv. V případě, že jste však ještě nedosáhl řádného důchodového věku, tak je nutné pamatovat na to, že výdělečná činnost až do dosažení řádného důchodového věku je omezena, neboť předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

Uvolnění důchodu

Krácení za předčasnost se snižuje za každých 90 kalendářních dní, tuto skutečnost je vhodné zohlednit při plánování termínu, od kterého chcete předčasný důchod pobírat na účet.

Nejvyšší důchod? Při práci do řádného důchodového věku

Samozřejmě nejvyšší částky uvolněného důchodu byste dosáhl, pokud byste pracoval až do řádného důchodového věku. Po dosažení řádného důchodového věku je navíc možné pobírat současně starobní důchod a mzdu ze zaměstnání bez omezení. Každým měsícem, kdy se pobírá současně důchod a mzda lze ušetřit zajímavou částku.

Rozhodování není zpravidla jenom o penězích

Při Vašem rozhodování pravděpodobně hrají roli i jiné důvody než finanční, takže záleží na Vašich osobních preferencích (např. rodinných, osobních, zdravotních, pracovních…). Důchodové rozhodování je individuální záležitostí.

