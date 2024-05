Poradna: Jak vysokou podporu v nezaměstnanosti mají invalidní důchodci?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají při splnění zákonných podmínek pouze invalidní důchodci prvního a druhého stupně. Invalidní důchodci třetího stupně nemohou podporu v nezaměstnanosti pobírat. Dle formulace dotazu jste získal dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech, takže budete mít na podporu v nezaměstnanosti nárok. Podmínkou je samozřejmě evidence na úřadu práce.

Standardní výpočet podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti se Vám bude počítat stejně jako ostatním zaměstnancům. Přestože jste invalidní důchodce, tak nebudete mít nárok na žádný speciální výpočet podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících činí podpora v nezaměstnanosti 65 % předchozího rozhodného příjmu, v dalších dvou měsících potom 50 % předchozího rozhodného příjmu a v dalších měsících 45 % předchozího příjmu. Podporu v nezaměstnanosti si můžete vypočítat v naší kalkulačce:

TIP: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti v roce 2024

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti

Podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti, čili jak dlouho je možné podporu v nezaměstnanosti maximálně pobírat, závisí na věku uchazeče o zaměstnání. Lidé do 50 let mohou podporu v nezaměstnanosti dostávat na účet maximálně 5 měsíců, lidé ve věku 50 let až 55 let potom 8 měsíců a lidé starší 55 let již 11 měsíců.

Doba nároku na podporu v nezaměstnanosti je náhradní dobou pojištění

Evidence na úřadu práce, když náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává pro budoucí výpočet starobního důchodu jako náhradní doba pojištění. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává pouze v zákonném maximálním rozsahu. Samotná doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně není náhradní dobou pojištění, proto je i s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu dobře, že během pobírání invalidního důchodu pracujete.

Petr Gola