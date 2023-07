Ekonomická válka o čipy nabírá na obrátkách

Nejen zvyšování úrokových sazeb má vliv na dění na finančních trzích. Druhým největším tématem, které dokáže pohnout světovými trhy oběma směry, je ekonomická válka mezi Čínou a USA. Poté, co USA rozšířily sankce na vývoz čipů od společnosti NVIDIA do Číny, čínská odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Čína chce zavést kontrolu nad vývozem vzácných kovů.

Národní bezpečnost především

Jak je zvykem v těchto studených konfliktech, ani v tomto případě se nic neděje přímo. Obě strany, jak Amerika, tak Čína, argumentují národní bezpečností. NVIDIA nesmí vyvážet svůj výrobek do Číny, aby se předešlo zneužití, které by mohlo ohrozit americkou národní bezpečnost. Je třeba podotknout, že vývoz čipů do Číny nebyl úplně zastaven. Čipy jsou nadále dodávány do čínských společností, které mají exportní licenci. Jinými slovy, jedná se o čínské firmy, které tyto čipy od NVIDIE používají pro výrobu výrobků určených na americký trh. Nejedná se tedy o úplný zákaz vývozu čipů. Amerika vyvíjí tlak na firmy, aby ukončily spolupráci s čínskými firmami v oblasti čipů. Americká vláda očekává, že japonské a nizozemské firmy učiní stejný krok a omezí svou spolupráci. Cílem této snahy je především oslabit Čínu v oblasti umělé inteligence, ve které zatím zaostává za USA.

Čínská odpověď

Čína z důvodů národní bezpečnosti představila zavedení kontroly vývozu vzácných kovů, konkrétně gallia a germania. Tyto kovy jsou klíčové pro výrobu polovodičů, elektromobilů a letadel. Čína se nejen snaží kontrolovat těžbu vzácných kovů po celém světě, ale je také předním světovým hráčem ve zpracování těchto kovů. To znamená, že nahradit čínský vývoz vzácných kovů bude velmi obtížné. Zpráva o kontrole vývozu vzácných kovů vyvolala silný růst akcií společností AXT a MP Materials, které se zabývají tímto odvětvím v Americe. Je logické, že ceny vzácných kovů budou stoupat. Další riziko čínské kontroly vývozu vzácných kovů spočívá v komplikacích, které přinese západním centrálním bankám v boji s inflací. Růst cen strategických surovin bude mít dopad na spotřebitelské ceny. Každopádně další eskalace napětí mezi Čínou a USA by měla negativní dopad na akciové trhy.

Matěj Široký