Jaký je nyní nejlepší sektor pro investování?

Dnes máme mnoho možností, jak investovat. Můžeme si vybrat buď akcie jedné společnosti, nebo investovat prostřednictvím ETF. ETF (Exchange Traded Fund) nabízí široké spektrum investičních příležitostí, včetně sektorových ETF zaměřených na specifická témata. Když kupujeme akcie jedné firmy, zároveň investujeme do sektoru, ve kterém firma působí. Proto je důležité vždy si položit otázku, do kterého sektoru investujeme.

4. července 2023 štítek Investice přečtete do minuty

Proměnlivé časy

Na tuto otázku existovala klasická odpověď, která zohledňovala, zda se jedná o cyklický nebo necyklický sektor. Toto dělení však postupně zastaralo kvůli změnám spotřebitelských návyků. Spotřebitelé dnes se nechtějí omezovat. To je dobře vidět na příkladu streamovacích služeb jako Netflix, který stále získává nové předplatitele, i když celková kupní síla obyvatelstva klesla. Lidé nejsou ochotni šetřit na nezbytných výdajích, jak tomu bylo dříve. To znamená, že cyklické chování ekonomiky, které bylo dříve běžné, již neplatí. Proto je vhodné se dívat na sektory z jiné perspektivy.

Pohled na sektory podle volatility

Jedním z přístupů k hodnocení sektorů je zohlednění volatility, tedy kolísání cen aktiv. Vzhledem k nejistým a těžkým makroekonomickým podmínkám nemůžeme přesně předvídat, zda trhy budou nadále růst, nebo zda přijde korekce. Je však jasné, že jsme v období s potenciálně vysokou volatilitou. Proto je důležité, aby investoři znali sektorové rozložení volatility. Pokud je jejich investiční profil dlouhodobý, měli by se vyhnout sektorům s vysokou volatilitou. Naopak pro krátkodobě orientované investory by bylo vhodné zaměřit se na tyto sektory a vyhnout se těm s nejnižší volatilitou.

Sektory podle volatility

Mezi čtyři nejvolatilnější sektory patří letecké společnosti, automobilový průmysl, hotely a biotechnologické firmy. Tyto sektory by měl defenzivní investor spíše obejít. Na druhou stranu defenzivní investor by se měl zaměřit na sektory, které mají nižší volatilitu, například výrobci kosmetiky, distribuční sítě a výrobce vybavení do domácností.

Matěj Široký