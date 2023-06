Evropa v recesi: Co bude dál?

Experti stále hovoří o tom, že zvyšování sazeb nás může přivést do recese. Dne 8. června 2023 Eurostat aktualizoval svoji zprávu se základními makroekonomickými údaji. Optimismus této instituce na začátku roku se ukázal jako neopodstatněný, neboť evropské HDP pokleslo o 0,1 % jak ve čtvrtém čtvrtletí 2022, tak i v prvním čtvrtletí 2023. Evropská ekonomika se tak technicky dostala do recese.

Zadrhnutý německý motor

Ačkoli existují státy jako Irsko a Litva, kde byl propad HDP výrazný, tyto ekonomiky nemají tak zásadní vliv na evropské hospodářství jako Německo. Německý průmysl se musí vyrovnat s těžkým úderem. Německý ekonomický model byl založen na nízkých cenách energie dodávaných z Ruska, ale to už je minulostí. Německé strojírenství ztratilo svou základní výhodu, kterou byla levná energie. Situace je pro Německo ještě horší vzhledem k tomu, že v dubnu 2023 zavřelo své poslední tři jaderné elektrárny a nyní bude muset elektřinu dovážet. Navíc zelená elektřina, do které Německo klade své naděje, je stále drahá.

Odklon od spalovacích motorů

Německo je srdcem automobilového průmyslu, kterému však čekají velké změny. Přechod od spalovacích motorů k elektromobilům se pomalu rozjíždí. Německo se bude muset rozhodnout, zda přeorientovat své automobilky na výrobu elektromobilů, nebo hledat úplně jiné odvětví, ve kterém se dostane do světové špičky. Tyto dvě zmíněné potíže jsou pouze špičkou ledovce problémů, kterým německá ekonomika čelí. Jak vyplývá z výše uvedeného, jedná se o strukturální problémy, které nebudou vyřešeny ani v následujících týdnech či měsících. Německou ekonomiku tedy čekají zlé časy.

Trh práce

ECB, přes informace o technické recesi, neváhala zvýšit úrokové sazby. Na obranu politiky ECB musíme říct, že současná recese je poměrně mělká a v žádném případě se nejedná o očekávaný kolaps spojený se strmým růstem úrokových sazeb. ECB upozorňuje, že trh práce v Evropě nadále zůstává velmi stabilní. To je právě ten okamžik, kdy se situace v Evropě a ve světě začne měnit. Nárůst nezaměstnanosti tak může být dobrou zprávou, protože by to znamenalo, že se blíží konec restriktivní měnové politiky. Pokles HDP evropskou měnovou politiku nezmění. Důležitá budou čísla týkající se nezaměstnanosti v Evropě.

Matěj Široký