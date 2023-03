ECB pokračuje v přitvrzování měnové politiky

Zvýšení sazeb

V souladu s tím, co bylo delší dobu avizováno, ECB zvedla své úrokové sazby o 50 bazických bodů na 3,50 %. Na toto rozhodnutí nemělo dění kolem bank vliv. ECB nemohla jinak, protože zpoždění za Fedem je veliké. Fed má nyní sazby 4,75 % a americká inflace podle oficiální údajů dosáhla 6 % v měsíci únoru. Evropa má pořád inflaci značně vysokou. Podle Eurostatu průměrná inflace za měsíc únor dosáhla 8,5 % a ECB tak musí pokračovat v nastoleném kurzu.

Výhled do budoucnosti

Velmi zajímavou části tiskové konference po zveřejnění zvýšení sazeb ECB byly projekce do budoucnosti. Model podle kterého ECB postupovala, ještě aktuální problémy bankovního sektoru nebral v úvahu. ECB počítá s tím, že by tento rok měla být průměrná inflace 5,3 %. Následně by měla klesnout v letech 2024 na 2,9 % a v roce 2025 na 2,1 %. Návrat pod inflační cíl 2 % by měl tedy přijít až v roce 2026. K poklesu inflace v Evropě přispívá jak měnová politika, tak i obecný pokles cen energií v západním světě. S modelem inflace vedení ECB oznámilo i projekce růstu HDP v Evropě. V letošním roce by HDP mělo růst o 1 % a v následujících letech by růst HDP měl zrychlit na 1,6 %. Upřímně řečeno výhled na růst HDP je velmi slabý. Zdravá ekonomika by měla růst 3 % ročně. Zároveň ECB nepočítá, že zvedaní sazeb pošle Evropu do recese. Což by se dalo chápat jako dobrá zpráva.

Budou sazby nadále růst?

Sazby se budou zvedat i na dalším zasedání ECB, které má proběhnout 4. května. I pokud by Christine Lagardová nedržela jestřábí trend. Nemluvila již o citlivém zvednutí sazeb, ale jen o zvednutí sazeb. Tudíž i v její rétorice lze postřehnout, že jestřábí tón vzhledem k okolnostem již není aktuální. Sazby na Euro by tak měly dosáhnout maximální úrovně 4 %.

Matěj Široký