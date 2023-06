Inflace v ČR klesá, znamená to konec ekonomických problémů ?

Jednociferný cíl pro rok 2023

ČNB stanovila ne příliš přesný inflační cíl pro rok 2023, který hovoří o jednociferné inflaci na konci roku. Jednociferná inflace může být ve velmi širokém rozmezí od 9,9 % do 2 %. Tento cíl je poměrně snadno dosažitelný. Dokonce se spekuluje, že za současného trendu bychom jednocifernou inflaci mohli dosáhnout již na konci prázdnin. Nicméně pokles inflace neznamená, že ceny v obchodech klesly, pouze se zpomalil jejich růst. Drahota zboží a služeb v obchodech tedy stále přetrvává, což může mít negativní dopad na maloobchodní prodej, protože lidé více šetří a méně nakupují.

Jak to bude se sazbami?

ČNB od příchodu guvernéra Michla sazby nezvyšuje. Na posledním zasedání ČNB se však našli tři centrální bankéři, kteří podpořili zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Květnová inflace spíše přispívá názoru těch, kteří si myslí, že ČNB sazby nezvýší. Zvýšení sazeb o 25 bazických bodů je v podstatě pouze kosmetickou úpravou, která by neměla mít tak velký dopad. To je hlavní argument pro zvýšení sazeb. Česká i světová ekonomika zatím velmi statečně zvládají vysoké sazby. Avšak zvýšení sazeb na červnovém zasedání ČNB by v podstatě znamenalo přiznání chybné strategie Michla. To je hlavním důvodem, proč k tomu nedojde.

Reálné kladné úrokové sazby

Zvýšení sazeb by bylo dobrým krokem, protože vyšší sazby mají větší efekt, když jsou reálně kladné (po odečtení inflace). V současnosti jsou sazby v záporném reálném rozmezí, což znamená, že je stále výhodnější si půjčovat než šetřit. Nyní se spekuluje, že ČNB by mohla na konci roku snížit sazby, což by prakticky znamenalo, že bychom opět neměli reálně kladné úrokové sazby. Střadatelé by tak znovu byli v nevýhodě oproti věřitelům.

Matěj Široký