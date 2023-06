Fed nezvýšil sazby, ale euforie se nekonala. Fed zůstal jestřábí.

Jsou dvě další zvýšení sazeb na obzoru?

I když úrokové sazby zůstaly nezměněné poprvé od března minulého roku, Powell vyjádřil záměr zvýšit sazby ještě dvakrát do konce roku. Trhy nyní očekávají, že sazby na konci roku budou na úrovni 5,6 %. Není zcela jasné, proč Powell nyní zvolil přestávku, zatímco zůstává víceméně jestřábí. Na otázku během tiskové konference, proč Fed dělá přestávku, odpověděl, že chce mít více makroekonomických dat. Tato odpověď však není příliš uspokojivá, protože o měsíc později nebudeme mít k dispozici mnohem více dat.

Dlouhá cesta k dosažení inflačního cíle

Možnost dvojitého zvýšení sazeb nebyla jediným překvapením. Fed také investory připravil na to, že sazby nebudou nízké ani v roce 2024. Projekce Fedu předpokládá průměrné sazby pro rok 2024 na úrovni 4,6 %. Dokonce i v roce 2025 se předpokládá, že sazby budou nad 3 %, tedy nad restriktivní úrovní. Jinými slovy, není v plánu žádné blízké uvolnění měnové politiky. Zde je zřetelný rozdíl mezi Fedem a Českou národní bankou (ČNB). Fed skutečně usiluje o potlačení inflace, zatímco ČNB vyhlíží možnost co nejrychlejšího snížení sazeb.

Americký trh s nemovitostmi a státní dluh

Fed vždy může přizpůsobit své rozhodnutí o měnové politice aktuální ekonomické situaci, a proto bychom neměli tyto informace brát jako definitivní. Situace se může do roku 2025 několikrát změnit. Nicméně je důležité si uvědomit, že Fed si přeje udržet sazby co nejdéle vysoko. To bude mít především dva dopady.

Prvním dopadem bude vliv na trh s nemovitostmi. V USA je trh s nemovitostmi daleko pružnější než u nás. Vyhlídka na další rok nebo dva s vysokými úrokovými sazbami může vést k velkému poklesu amerických nemovitostí. Trh s nemovitostmi bude ve složité situaci i další rok.

Druhým dopadem bude růst nákladů na obsluhu státního dluhu. Tento nárůst nákladů je pomalý a nejsme ho schopni vidět okamžitě. Pokud však úrokové sazby zůstanou vysoko několik let, obsluha amerického dluhu se stane stále větším zatížením pro státní rozpočet. Státní dluh je v podstatě odložená daň. Pokud se nic nezmění, náklady spojené s americkým dluhem budou v následujících letech výrazně narůstat.Amerika bude muset přistoupit k zvyšování daní.

Matěj Široký