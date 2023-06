Dlouhodobý investiční produkt: Co pro nás stát chystá?

Co víme o dlouhodobém investičním produktu?

Ministerstvo financí navrhuje, že lidé budou mít možnost investovat přímo prostřednictvím finančních institucí, bank, pojišťoven a obchodníků do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo zajišťovacích derivátů, které slouží krytí úrokového nebo měnového rizika. Fyzické osoby by měly mít možnost odpisovat daně až do výše 48000 korun za své investice. Zaměstnavatelé by mohli ušetřit dalších 50000 korun na daních z příjmu, pokud by přispívali na dlouhodobý investiční produkt svým zaměstnancům. Další podmínkou bude minimální doba spoření, která bude činit deset let. Dále občan nebude mít možnost vybrat si prostředky dříve, než dosáhne 60 let. Porušení těchto podmínek povede k opětnému zdanění a ztrátě případných výhod.

Co stále nevíme?

Ministerstvo má relativně málo času na dobrou přípravu tohoto složitého produktu. Nejasnosti zůstávají ohledně možností, které budou investorům k dispozici. Z informací zveřejněných ministerstvem financí vyplývá, že investor bude mít prakticky volnou ruku při volbě investic. To však bude záviset na instituci, která produkt bude prodávat. V zemích, kde existuje podobný produkt, jako například ve Francii, je výběr akcií omezen na evropské akcie. Toto omezení má smysl, protože země by si měly hlídat svůj vlastní kapitál. Je-li omezen výběr akcií na pražskou burzu, bude to pro investory velmi obtížné. Pražská burza nabízí málo různorodých akcií a navíc hlavní společnost na burze, ČEZ, je momentálně pod tlakem státu, který uvažuje o vytěsnění drobných akcionářů.

Další neznámou je, co se bude dít s dividendami. Budou moci investoři nechat vyplatit dividendy mimo dlouhodobý investiční produkt, nebo je budou muset opětovně investovat? Další otázkou je zdanění samotného prodeje akcií. Bude zdanění osvobozeno, nebo bude platit nový časový test? Pokud by prodej akcií nebyl zdaněn, byl by to silný argument pro zkušené investory, aby přešli na tento produkt. V každém případě, pokud bude dlouhodobý investiční produkt zaveden, bude to dobrá zpráva pro ty, kteří si sami chtějí spořit na penzi a co nejvíce ovlivňovat správu svých investic.

Matěj Široký