Jaké jsou vyhlídky na cenu ropy po zasedání Opecu?

Velmi důležité zasedání proběhlo o víkendu ve Vídni. Představitelé zemí Opec plus Rusko se sešli, aby diskutovali o nových těžebních limitech pro rok 2024. Situace je velmi nepřehledná. Covidový propad cen ropy na chvíli sjednotil všechny představitele zemí Opecu a Ruska. Všichni spolupracovali, protože chtěli zahojit rány z doby, kdy se ropa ocitla při obchodování na finančních trzích v záporných hodnotách.

Saudská Arábie jako hlavní představitel útlumu těžby

Největší zájem na útlumu těžby ropy a tím pádem i na růst její ceny má právě Saudská Arábie. Někdo by mohl namítat, že právě Saudové by nemuseli těžební limity tlačit. Nejen, že mají největší možnosti produkce, ale jejich ropa patří k těm nejlevnějším, co se nákladů na těžbu týče. Proč tedy mají na snížení těžby zájem?

Saudové proti všem i ve Vídni

Zasedání Opecu nepřineslo žádnou výraznou změnu ve společné těžební politice. Produkční cíl pro rok 2023 zůstává stejný a v roce 2024 budou platit víceméně současné dohody. Avšak to nestačilo právě Saudské Arábií, která se rozhodla svoji těžbu snížit o další jeden milion barelů denně. Saudská produkce tak má dosahovat historicky velmi nízké produkce 9 milionů barelů denně. Cílem je samozřejmě zvýšení ceny.

Jeden krátkodobý a jeden dlouhodobý důvod snížení Saudské produkce

Prvním krátkodobým důvodem je manipulace trhu v sázkách na pokles ceny ropy. Jelikož se zvedají úrokové sazby po celém světě, je téměř jisté, že světová ekonomika bude zpomalovat. Pomalejší ekonomika znamená menší poptávku po ropě. Cena ropy tudíž musí klesat, pokud její producenti neupraví objem těžby. Saudové již dlouhodobě varují všechny shortaře ceny ropy, že jsou připraveni udělat prakticky cokoliv, aby jím v jejich spekulaci zabránili. Což v překladu znamená, nečekaně snížit produkci, aby cena ropy vystřelila nahoru a tím shortařům způsobila značné ztráty. Druhý dlouhodobý důvod je agenda Saudi Vision 2030. Saudská Arábie chce do roku 2030 být co nejméně závislá na příjmech z ropy. K realizaci velkých investičních záměrů potřebuje, aby cena ropy byla co možná nejvýše. Prakticky ale Saudská Arábie nemá jiný nástroj na zvyšování ceny ropy než snižování vlastní produkce.

Matěj Široký