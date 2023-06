Tři věci, které bychom měli vědět, když nyní chceme investovat

Vývoj na akciových trzích je od začátku roku je než zajímavý. Cyklus zvedání sazeb nezpůsobil výraznější korekci trhů, jak všichni čekali. Naopak, světové indexy taženy firmami jako Apple, NVIDIA nebo LVHM se blíží k historickým maximům. Trhy jsou i přes obavy v rostoucí tendenci. Kdo by toho chtěl nyní využít, neměl by zapomenout na tři věci.

1. Problém regionálních bank není vyřešen

Hlavní příčinou krachu regionálních bank byl run na banku způsobený tím, že banky musely se ztrátou prodávat americké státní dluhopisy, aby měly dostatečnou likviditu. Regionální banky tak byly typickým příkladem krize likvidity. To se však brzo může změnit. Pokud začnou krachovat firmy, můžeme se od již dost nalomených regionálních bank dočkat i krize solvability. To by byl hřebíček do rakve americkému bankovnímu systému.

2. Kdy klesnou sazby?

Dnes je z prohlášení centrálních bankéřů napříč světem patrné, že o snižování úrokových sazeb bude řeč nejdříve na začátku roku 2024. To je mnohem později, než trhy odhadovaly. Tento špatný odhad může vést k poklesu akciových trhů, protože ceny akcií v květnu měly v sobě zakalkulováno, že se sazby sníží na podzim 2023. Skeptici jdou ještě dál, když vidí, jak trh v podstatě ledově klidně přijal zprávu o nesnížení sazeb. Vysoké sazby mohou být i celé první pololetí 2024. Dokud bude držet americký trh práce, sazby budou nahoře. Investor by tudíž neměl počítat s brzkým poklesem sazeb.

3. Nový výprodej na dluhopisech?

Rok 2022 byl pro investory složitý, protože klesaly akcie i dluhopisy. Nyní většina dluhopisů nabízí kladné zúročení, které sice ještě není rovné inflaci, ale pomalu se jí blíží. To vrátilo lidem zájem o nákup dluhopisů. Avšak americké desetileté dluhopisy se nyní obchodují s ročním výnosem 3,7 %. Tento výnos by měl být větší. Dluhopisový trh je méně emocionální, a tak je více podřízen makroekonomickým principům. A ty hovoří jasně. Výnosy mají odpovídat růstu HDP plus inflaci. Takže výnosy na amerických dluhopisech by měly být 5 % a výše. Úroky by měly růst, to však znamená automaticky pokles ceny dosud vydaných dluhopisů. Jinak řečeno, cena dluhopisů pravděpodobně klesne. A pokles jejich ceny by opět přilil olej do ohně problémů amerických regionálních bank.

Matěj Široký