Další zadlužená velká firma v potížích

Distribuční síť Casino v potížích

První velkou obětí vysokých sazeb je obchodní řetězec Casino. Tato francouzská firma zaměstnává ve Francii 50000 lidí a celkově 200000 ve světě. Společnost má obrovský dluh 6,4 miliard eur, který se pro ni stává neudržitelným. Problémy s financováním již pocítili akcionáři. Akcie Casino od začátku roku ztratily přes 30 %. A bude hůř. Obchodní řetězce Casino nečekají světlé zítřky. Společnost se rozhodla řešit problémy prodejem prodejen ve Francii. Přes sto poboček má přejít ke konkurenční společnosti Intermarché, která je v současnosti trojkou na francouzském trhu. I přes tento krok je otázkou, zda celá společnost Casino neskončí v bankrotu.

Strategické chyby a vysoké zadlužení

Házet chybu pouze v utahování měnové politiky by bylo krátkozraké. Samozřejmě, vysoké úroky jen urychlí celý proces. Zadlužená společnost se musí pokusit aspoň nějak uspokojit své věřitele. Prodej poboček je poslední šancí na získaní prostředků pro oddlužení a nastartování restrukturalizace celé firmy. Avšak můžeme najít chyby v managementu, které vedly k této kritické situaci. O jaké se mluví nejčastější? Prodejny Casino prošly digitalizací. Ceny všech produktů jsou dnes uvedeny na malých digitálních displejích v samoobslužných regálech. To je velmi praktické. Avšak řetězec možnost měnit ceny v celém obchodě během několika minut využil po svém. Zavedl takzvaný dynamický tarif. Každou neděli tak stouply ceny všech produktů v prodejně průměrně o 15 %. Řetězec to ospravedlňoval tím, že má v neděli výší náklady na platy zaměstnanců a nižší tržby. Tímto krokem však řetězec ztratil přízeň zákazníků. Velká část spotřebitelů tedy nebude litovat, když Casino skončí.

Matěj Široký