Poradna: Přepočítání invalidního důchodu na starobní důchod

Marie: Pobírám invalidní důchod druhého stupně. Jak se mi přepočítá invalidní důchod na starobní důchod? Mám ho násobit koeficientem 1,5? Někde jsem četla, že v jaké výši je invalidní důchod (I. a II. stupně), takový je i starobní důchod. Jak to prosím je?

25. března 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Invalidní důchod se na starobní důchod nepřepočítává nějakým "koeficientem", starobní důchod se vypočítá dle celého průběhu pojištění.

Náhradní dobou pojištění není invalidita prvního a druhého stupně

Výpočet starobního důchodu závisí na průběhu pojištění a výpočtové formuli platné k datu, kdy je starobní důchod přiznán. Vzhledem k tomu, že doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně nepatří mezi náhradní dobu pojištění, tak je pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně s ohledem na výši starobního důchodu vhodné při důchodu pracovat a z příjmu odvádět sociální pojištění.

Starobní důchod bývá vyšší

Invalidní důchodci nemají automaticky stejně vysoký starobní důchod. Pouze platí, že invalidní důchodci si nemohou odchodem do starobního důchodu finančně pohoršit. To přichází do úvahy u občanů, kteří dlouhodobě pobírají invalidní důchod prvního nebo druhého stupně (dříve částečný invalidní důchod) a během pobírání invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně nevykonávají výdělečnou činnost, ze které je placeno sociální pojištění. Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se totiž při výpočtu starobního důchodu nezapočítává jako náhradní doba pojištění.

TIP: Výpočet invalidního důchodu

Petr Gola