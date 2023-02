Poradna: Zdravotní problémy a důchodový věk

Marie: Jsem ročník 1969 a pobírám invalidní důchod prvního stupně. Pořád pracuji, neboť důchod by mi nestačil. Nevím však, jestli vydržím pracovat až do důchodu, mám pořád zdravotní problémy. V kolika letech by šlo si zažádat o předčasný důchod?

Vzhledem k tomu, že jste se narodila v roce 1969, tak je velmi pravděpodobně Váš řádný důchodový věk dle aktuálně platné legislativy 65 let. Pouze ženy narozené v roce 1969, které vychovaly pět a více dětí, mají řádný důchodový věk 63 let a 8 měsíců. Všichni ostatní občané narození v roce 1969 mají řádný důchodový věk 65 let.

Předčasný důchod v 60 letech

Dle aktuálně platné legislativy můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech, v takovém případě bude nutné počítat s citelným krácením důchodu za předčasnost. Odchod do předčasného důchodu je vždy vhodné dobře promyslet a dopředu propočítat a dopředu se finančně připravit na příslušnou částku měsíčního důchodu.

Výběr termínu odchodu do předčasného důchodu

Předčasný důchod je kvůli krácení nižší než řádný důchod a proto je vhodné dopředu si nechat propočítat jednotlivé varianty. Být tzv. "finančně připraven", abyste tedy již předem věděla, jakou můžete očekávat výši důchodu a následně tedy co nejvhodněji dle Vašich možností a Vaší situace vybrala termín odchodu do důchodu. Zjednodušeně řečeno, zdali zvolíte předčasný důchod nebo řádný důchod. A pokud se rozhodnete pro předčasný důchod, kdy konkrétně do předčasného důchodu odejdete.

Krácení za předčasnost

Na doplnění uvádím, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, není tedy jedno (s ohledem na výši důchodu), kdy přesně se do předčasného důchodu odejde.

Invalidní důchod důchodový věk nesnižuje

Pobírání invalidního důchodu nemá žádný vliv na důchodový věk. Invalidní důchodci tedy nemohou odejít do řádného ani předčasného důchodu dříve než ostatní občané.

Zvýšení stupně invalidity = vyšší důchod

Pokud se Vám zdravotní stav zhoršil, potom je možností po konzultaci s ošetřujícím lékařem požádat o "přezkoušení zdravotního stavu". Při zvýšení stupně invalidity by se invalidní důchod přepočítal a zvýšil.

Petr Gola