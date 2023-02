Lednová americká inflace potvrzuje, že boj s inflací nebude lehký ani krátký

Pomalý pokles

Americký statistický úřad oznámil, že americká inflace za měsíc leden dosáhla 6,4 %. To představuje pokles o jednu desetinu oproti prosinci. To je jistě smyslu pozitivní. Avšak problém je v tom, že většina analytiků očekávala hodnotu 6,2 %. Na minulém zasedání Fedu Jerome Powell mluvil o tom, že proces zpomalování inflace již přináší výsledky a to zejména v na realitním trhu. Lednová čísla americké inflace však nějak velký pokles inflace nenaznačují. Navíc jedna desetina procenta je velmi málo. První čísla o inflaci jsou často nepřesná. Za dva týdny se dočkáme přesnějších a upravených čísel, takže se možná dočkáme i negativního překvapení, že americká inflace nakonec neklesla. I to je možné.

Jak dál ?

Lednová americká inflace nám připomněla hned několik věcí. Tou první je, že reálné úrokové sazby jsou stále negativní. Inflace je pořád větší než úroková sazba na americkém dolaru. Aby byl boj proti inflaci účinnější a rychlejší, úrokové sazby musí růst dále. První reakce trhů na sebe nedala dlouho čekat. Americká burza začala klesat z obavy navýšení sazeb opět o 50 bazických bodů. K tomuto navýšení samozřejmě nemusí dojít, ale Fed by pro něj měl má pádné argumenty. Druhým důležitým připomenutím je, že v současnosti probíhá ve světě deglobalizace, tedy snižování vzdálenosti mezi výrobcem a koncovým spotřebitelem, ekologická tranzice a ruská ofenziva na Ukrajině. Tyto události způsobují, že inflace v nadcházejících měsících a letech bude strukturální. Zde se tak znovu dostáváme k jádru otázky zda inflační cíl 2 % je v dnešní době stále aktuální ? Západní společnost čeká nevyhnutelná změna a s ní i velké investice. Na tyto investice si budeme muset půjčit. Dluh bude živit inflaci dlouho. Dá se tedy očekávat, že si budeme muset zvyknout i na inflaci 3 až 4 % ročně.

Matěj Široký