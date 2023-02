Autor bestselleru „Bohatý a chudý táta“ věští krach

I když Robert Kiyosaki nepatří mezi zkušené investory jakými jsou Buffett a nebo Ichan, dá se považovat za podnikatele s čichem na investiční příležitosti. To je hlavní důvod, proč se o jeho výroky zajímat. Neměli bychom je chápat jako analyticky podložený názor, ale jako intuici zkušeného obchodníka.

Příčina krachu propouštění

Robert Kiyosaki ve dvou tweetech řekl, proč si myslí, že bude krach a taky jak se na tento krach připravuje jako investor. Právě názor na příčinu krachu ho odlišuje od ostatních investorů. Krach finančních trhů je podle něj blízko, protože v Silicon Valley se hromadně propouští. V svém tweetu uvedl, že bylo propuštění 144000 zaměstnanců. Od začátku roku 2023 dostalo výpověď dalších 66000 lidí. Paradoxem současné situace je, že americký akciový trh vnímá zprávy o propouštění jako pozitivní. Proč tomu tak je? Víc propuštěných znamená, že vzroste statistika nezaměstnaných v USA. Pokud bude víc nezaměstnaných, americké firmy nebudou muset zvedat mzdy. Mzdová inflace bude v USA poražena. Díky tomu by se v blízké době mohly znovu úrokové sazby snížit. Finanční trhy by znovu zažily strmý růst. To je důvod, proč trhy rostou pří zprávách o propouštění. Robert Kiyosaki však dobře vidí selským rozumem, že propouštění není nikdy dobré pro reálnou ekonomiku. Snížení ekonomiky může mít mnoho nepříjemných následků, která nikdo nečeká a nepředvídá. Situace se tak může vymknout kontrole Fedu.

Zlato nad 5000 dolarů

Robert Kiyosaki nezůstává u teoretizování, ale naopak dává až zarážející přesné cílové ceny. Jakmile se finanční trhy potopí, tři finanční aktiva zažijí boom. Mezi rostoucí aktiva pode něj patří zlato, stříbro a bitcoin. Zlaté má mít hodnotu 5000 dolarů za unci, stříbro 500 dolarů za unci a bitcoin 500000 dolarů. A to vše již v roce 2025, tedy za necelé dva roky. Důvod tohoto růstu je, že pád trhů odnese americký dolar, který je Robertem Kiosakym označován za falešné peníze. Kiyosaki je moc pesimistický vůči americkému dolaru. Je pravděpodobné, že USA pomalu ztrácejí vliv v globálním světě, avšak tento úpadek je a bude postupný. Americký dolar si i přes tento americký ustup, udrží svoji hodnotu.

Matěj Široký