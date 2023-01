Je možné, aby bitcoin spadl na nulu ?

Podnikatel Igora Pauer se ve svém textu nazvaném: „Co by se muselo stát, aby bitcoin padl na nulu?“ zamýšlí nad podmínkami toho, kdy by bitcoin mohl úplně ztratit hodnotu. Ve svém textu zmiňuje dvě rizika a odpovídá, že je zřejmé, že bitcoin na nulu nespadne. Avšak hlavní riziko, proč by bitcoin mohl ztratit svoji hodnotu opomíjí.

Dvě rizika: pokles ceny a bezpečnost

První rizikem pro krach bitcoinu jsou nedávné poklesy ceny kryptoměn. Pauer odpovídá, že i přes poklesy budou vždy existovat holdeři, neboli držitelé bitcoinu, kteří se kryptoměn nezbaví. Pokud by se bitcoin propadl na nízké hodnoty, investoři do vlaku naskočili za nějaký čas znovu. V tom má Pauer pravdu. Velké poklesy a nebo výprodeje na bitcoinu neznamenají automaticky zánik bitcoinu. Druhým rizikem je prolomení bezpečnosti bitcoinu. Pauer zmiňuje příklad Luka Dashjra, kterému zmizelo z jeho peněženky 200 BTC. Jak ukázal čas, nešlo o prolomení bezpečnosti bitcoinu, ale útočníkovi se podařilo získat přístup k PGP a soukromým klíčům. Zajištění bitcoinu zůstává stále solidní. I pokud by v budoucnosti došlo k nějakému prolomení, jistě by se hned našly způsoby jak bezpečnost bitcoinu dále zlepšit. Bezpečnost bitcoinu je dnes vysoká. Mnohem větší než u platebních karet. Takže ani bezpečnost bitcoinu nezpůsobí jeho pád na nulu.

Státy a bitcoin

Podle mě, však největší riziko pro kryptoměny a i tedy i pro bitcoin představuje zákaz používání a následná penalizace a kriminalizace ze strany státních autorit. K tomu může dojít, mnohem dříve než se obecně myslí. Dobrým příkladem jsou ruské sankce. Americké a evropské autority dokáží efektivně zmrazit jmění ruských oligarchů na účtech. Avšak pokud se tito oligarchové vyznají v používání kryptoměn, mohou stále tyto zákazy velmi lehce obcházet. Aby sankce byly opravdu účinné může USA vyžadovat silnější dohled nad kryptoměnami. Prvním krokem by byla ztráta anonymity při používání bitcoinu. To by mohlo donutit mnoho držitelů, kteří věří v nutnost zachování anonymity pro svobodné nakládání s penězi, se bitcoinu zbavit. Regulace bitcoinu by tak silně nahlodala důvěru jeho uživatelů. Regulace bitcoinu by následně mohla vyvrcholit i zákazem jeho užívání. Což by jeho cenu nepochybně mohlo na nulu posunout.

Matěj Široký