Kryptoměny na lopatkách aneb pád miliardáře  Sama Bankman-Frieda

10. listopadu 2022 štítek Investice čtení na 2 minuty

Tak jako vždy v poslední době, přijde na investory úder ze strany, kde to očekávají nejméně. Hlavním aktérem a hybatelem dění tohoto týdne měly být výsledky amerických voleb do senátu a do sněmovny reprezentantů. Nestalo se tak. Všechny novinky z finančního světa ovládl pád kryptoburzy FTX.