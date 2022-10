Překvapivý vývoj bitcoinu v posledních týdnech

Investoři do kryptoměn nezažívají nejlepší časy. Nejsledovanější měna bitcoin od začátku roku ztratila přes 58,2 %. To je opravdu hodně. Mnoho investorů a nadšenců již svoje kryptoměny prodalo a zdálo se, že nás čeká prasknutí další bubliny. Avšak nestalo se. Bitcoin během srpna a září ukázal silnou resistenci.

Bitcoin jako indikátor

Nejen akcie, ale také zlato nebo dluhopisy zažívají velmi těžké časy. Bitcoin fungoval jako zesilovač těchto výprodejů. Když akcie padaly o dvě procenta, bitcoin spadl o čtyři nebo i více procent. Počínaje srpnem působil jako spolehlivý indikátor míry rizika na trzích. Když bitcoin rostl, pak investoři věděli, že akcie budou následovat. Totéž platilo i při jeho poklesu. Tento ukazatel byl velmi praktický zejména o víkendech, kdy jsou světové burzy zavřené, zatímco s bitcoinem se obchoduje non-stop.

Hranice 18 000 dolarů

Poslední tři týdny se však tento indikátor trochu rozladil. Zatímco akciové trhy zažívají nejhorší propady od dob covidu, bitcoin se překvapivě udržel nad hranicí 18000 dolarů. Přestože zažil několik propadů z hodnoty 22 000, z nichž některé vypadaly opravdu hrůzostrašně, tato hranice vždy zůstala nepokořena. Jestli ji bitcoin prorazí, bude následovat strmý pád. Názory analytiků se liší jen v konečné hodnotě, za kterou bude po výprodeji možné bitcoin pořídit. Bude to 15000, 12000, 10000 dolarů nebo snad ještě méně?

Dva možné scénáře

Z mého pohledu nemá debata o spodní hranici příliš velký smysl. Chytat padající nůž je vždy ošemetné. Daleko zajímavější bude sledovat reakci bitcoinu po tomto propadu. Půjde opravdu o pád, kde se sestupná tendence bude jen prodlužovat a povede ke kapitulaci bitcoinu? Právě fáze kapitulace by byla nejzajímavější pro vstup do pozice. Anebo jde opět jen o zatřesení stromem, kde pochybující investoři spadnou jak hrušky? Bitcoin poté budou kupovat jen lidé přesvědčení a znalí věci a ten by pak vyšplhal znovu k 18000 dolarů. Problémem této kryptoměny je v současnosti právě nedostatek optimismu. Aby změnil svou dlouhodobou sestupnou tendenci, musel by se dostat nad 23000 dolarů. Laťka je tedy nastavena velmi vysoko.

Matěj Široký