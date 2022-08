Jaký bude osud eura?

Českému občanovi se zdá, že kurz eura je značně stabilní. Je to způsobené tím, že se dívá především na jeho poměr k české koruně. Měnová politika ČNB, která spočívá v devizových intervencích na udržení stability koruny, tuto iluzi podporuje. Když se však podíváme na vývoj mezi eurem a dolarem, dojdeme k zjištění, že euro od začátku roku oslabilo o více než 10 %.

Euro obětí ukrajinského konfliktu

Propad evropské měny vůči dolaru je způsobený hlavně vývojem konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Dnes je jasné, že jeho ekonomickou tíhu ponese celá Evropa. Prvním důsledkem je vysoká cena zemního plynu, který kontinent dováží především z Ruska. Jižní část Evropy spoléhá na plynovod z Alžírska. Avšak i Alžírsko dlouhodobě podporuje spíše ruské zájmy než ty evropské. USA disponují dostatečnými zásobami zemního plynu pro vlastní spotřebu, jeho cena je zde mnohem nižší než v Evropě.

Vojenské neúspěchy

Dalším faktorem je podpora Ukrajiny, která pomalu ale jistě ztrácí svoje území. Na zvrat ve válce to nevypadá. Ukrajinská hřivna silně oslabila, důvodem je obava, zda bude Ukrajina schopná splácet svoje dluhy. Vzhledem k tomu, že se její území zmenšuje a přichází o své průmyslové regiony, je pravděpodobné, že se tak nestane. To bude znamenat pro euro velkou ztrátu.

Energetická krize

Posledním faktorem je energetická krize. Evropa již nyní nemá dostatek zdrojů na výrobu dostupné elektrické energie z jaderných zdrojů. Konstrukce a dostavba nových reaktorů zabere několik let. Tudíž nebude moci vyřešit současnou energetickou krizi, která klepe na dveře. Návrat k uhlí se jeví jako nepravděpodobný. A tak se v zimním období můžeme dočkat početných blackoutů. Tyto tři faktory naznačují, že nás čeká velmi těžká zima. Investoři v čele s Rayem Daliem to vědí, a proto v Evropě očekávají silný ekonomický pokles. Pokud kontinent vstoupí do recese, nebude si moci dovolit další zvyšování sazeb. A jelikož jsou evropské sazby oproti dolaru nízké, je jediným možným katalyzátorem celé situace oslabování eura.

Matěj Široký