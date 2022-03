Českou ekonomiku sužuje silná inflace

Nejenom ropa a benzín zdražují

Situace je vážná, protože nezdražuje pouze černé zlato nebo zemní plyn. Kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu roste cena i dalších komodit a průmyslových kovů, jelikož i v nich Rusko patří mezi tradiční vývozce. Velmi divoký vývoj jsme mohli pozorovat například u cen niklu. Jejich růst byl tak prudký, že s ním komoditní burza přestala obchodovat 8. března. Od té doby je kurz niklu suspendovaný. Vysoká cena pohonných hmot se přenese prakticky do všech odvětví. Riziko pádivé inflace je scénář, se kterým bychom měli počítat a neutěšovat se představou, že se inflace zastaví, až se vyrovná nabídka s poptávkou. Bude s námi minimálně po celý rok 2022 a možná i ten příští.

ČNB na rozcestí

ČNB může být v jednom ohledu na sebe pyšná. Tím, že začala zvedat sazby jako jedna z prvních, a navíc s určitou razancí, riziko inflace v porovnání s ostatními centrálními bankami nepodcenila. Můžeme samozřejmě namítat, že se dalo postupovat ještě razantněji, ale po bitvě je každý generál. Nejdůležitější rozhodnutí má však ČNB teprve před sebou. V minulých prohlášeních dali bankéři zcela jasně najevo, že pro letošní rok lze počítat s úrokovou sazbou 5 %. Jinak řečeno, ČNB může ještě zvednout sazby o 50 bazických bodů s poukazem na to, že tím plní plány. Otázkou je však, co dál. Pětiprocentní úroková sazba jedenáctiprocentní inflaci nezastaví. Pokud chce ČNB udržet nastolený kurz, nemá jinou možnost než přitvrdit. To však bude znamenat ještě větší tlak na domácího spotřebitele. Půjčování peněz se stane luxusem a vlastní bydlení při současných cenách na hypotéku nedostupné. Do toho bude kupní síla obyvatelstva dostávat na frak v podobě drahých energií. ČNB tedy musí nyní velmi bedlivě sledovat, kdy se domácí ekonomika začne propadat a firmy se dají do propouštění zaměstnanců. V tom okamžiku by se měla snažit již sazby nezvyšovat.

Matěj Široký