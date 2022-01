Které firmy na burze budou nejméně trpět inflací?

Pricing Power

Odpověď na naši otázku se skrývá v anglickém termínu pricing power. Označuje schopnost firmy zvýšit finální cenu, aniž by se výrazně snížila poptávka po jejích výrobcích. Společnosti, které budou trpět inflací nejméně, jsou ty, jež dokážou zvýšené náklady promítnout do konečné ceny a neodradit při tom klienty od nákupu. V minulých letech se o pricing power moc nemluvilo, protože inflace byla stabilně pod 2 %. Firmy mohly zvedat ceny postupně anebo řešit problém zefektivněním procesů. Dříve šlo spíše o problémy vázané na kurzy měn. Nyní, při zesílené inflaci, je schopnost navýšit ceny bez ztráty zákazníků pro investory klíčová.

Buffettův oblíbený indikátor

Velká část investorů nyní pricing power objevuje. Matador investičního světa Warren Buffett vždy poukazoval na to, že je pro něj jedním z nejdůležitějších ukazatelů, zda danou firmu koupit. Kvalita jejího řízení není až tak důležitá, pokud má produkt s velkou kapacitou power pricingu. To je důvod, proč Buffett vždy miloval investice do Coca-Coly nebo Pepsi. Jestli se zvedne cena plechovky o 10 %, na chování zákazníka to nic nemění, protože ten chce svoji oblíbenou plechovku stále. Jako sektory s nejlepším power pricingem se historicky ukazují tyto: zemědělsko-potravinářský vyrábějící základní potraviny, telekomunikační a produkující luxusní výrobky. Akcie z těchto odvětví by měly větší výkonost na burze, než bude její průměrný zisk. Naopak sektory, které budou trpět nejvíce, jsou energie, banky a služby. Akcie těchto firem čeká těžký rok. Což není dobrá zpráva pro pražskou burzu, kde jsou hlavními tahouny banky a ČEZ.

Matěj Široký