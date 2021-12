Propíchnou energetické štítky nemovitostní bublinu v Evropě? II. díl

Špatná zpráva pro vlastníky energetických cedníků

Celá reforma bude mít obrovský dopad hlavně na vlastníky bytů z kategorie E až G. Jedná se zejména o nemovitosti postavené v minulém století. Francouzským vlastníkům bytů z této kategorie zbývají prakticky dvě možnosti. Buď provést nákladnou rekonstrukci, na kterou si budou muset většinou půjčit, anebo nemovitost prodat. Právě prodej bude nejčastěji zvolenou variantou. Podle analytiků bude hodně záležet na regionu, kde se nemovitost nachází. Energetické cedníky v méně atraktivních lokalitách se cenově propadnou o 40 %. V Paříži, kde trh s nemovitostmi patří k nejdražším na světě a velmi napjatým, se očekává pokles o 10 %.

Chiméra investičního bytu jako zajištění na důchod

Není divu, že tato reforma nemovitostního trhu budí velkou nevoli a rozpaky. V rámci současného paradigmatu boje za životní prostředí se ji ovšem nevyplatí ignorovat. Již několik let je v módě zajistit se na důchod pořízením bytu na pronájem. Příjmy z něj se tak stanou důležitým doplňkem k penzi. Avšak ve světle chystané legislativy je potřeba si uvědomit, že v tom případě je nutné nemovitost pronajímat na několik desítek let. Pak má jediný smysl kupovat nově postavené nemovitosti, které hravě splní energetické normy a spadnou do kategorie A až C. U jiných typů se vystavujete riziku, že je nebudete moci za dvacet let pronajímat. Každá vláda si bude smět vyjednat vlastní harmonogram. Ale nově nastupující česká vláda chce ekologickým a evropským tématům přikládat důležitost. Je tedy možné, že tyto změny nastanou brzy. Současný čtyřicátník, který se chce zajistit na důchod nákupem nemovitosti k pronájmu, by proto měl hledat jen novostavby.

