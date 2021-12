Propíchnou energetické štítky nemovitostní bublinu v Evropě? I. díl

Francie jako model

Ve Francii se od prvního července 2022 připravuje revoluce v oblasti nájemního bydlení. Od tohoto data mají všichni pronajímatelé zákonnou povinnost provést energetický audit. Ten ale není zadarmo. Jeho cena se pohybuje mezi 500 až 1000 eury za nemovitost. V případě, že spadá do kategorie F a G, musí o tom majitel uvědomit nájemníky. Bydlení hodnocené stupněm F nebude od roku 2025 možné pronajímat. Pro byty, jež dosáhly hodnocení G, bude zákaz platit od roku 2028 i pro byty hodnoceny písmenem E. Jinak řečeno, pronajímatelé nemovitosti typu G mají tři roky na to, aby provedli nezbytné změny a jejich byty či domy dosáhly lepšího hodnocení.

Rekonstruovat byt

Taková úprava a rekonstrukce může být finančně náročná natolik, že umaže zisk z nájmu i za mnoho let. Stavební úpravy navíc komplikuje skutečnost, že pokud máte byt, energetická známka se vztahuje na celý dům. Vy sice můžete provést nezbytné úpravy bytu, ale energetickou známku nezlepšíte, pokud většina vlastníků bytů nerozhodne o celkové rekonstrukce domu. Do toho je nutno připočíst, že energetické normy se mění v čase a s použitou technologií. Nikdo nezaručí, že provedená transformace bytu E na kategorii D bude platná dalších deset let. Mnoho majitelů nemovitostí se sice změny provést nechystá, jenomže neznalost zákona neomlouvá. Výše trestů nebyla ještě uvedena, ale risk se určitě nevyplatí. Ve Francii se odhaduje, že takových energetických cedníků je přes 4,8 milionů. To představuje více než 17 % celého nemovitostního fondu. Jak celá reforma ovlivní trh s nemovitostmi?

Matěj Široký