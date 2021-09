Jaký dopad by měl krach společnosti Evergrande?

Dominový efekt

Ekonomové a investoři se nejvíc obávají dominového efektu, který by krach této společnosti spustil. Její obrovské dluhy by mohly přivést do potíží mnoho čínských bank. Nejednalo by se o ty největší bankovní domy, ale hlavně o ty lokální. Záchrana systému by Čínu oslabila a snížila investice ze strany státu, což by se pak negativně podepsalo na velikosti státních čínských investic na příští roky. Tím pádem by se určitě zmenšil i čínský ekonomický růst. Pád Evergrandu by měl ovšem negativní dopad na čínský dluhopisový trh obecně, který je co do velikosti druhý největší na světě. Čínské firmy by měly potíže dostat se k výhodným půjčkám. Bankrot Evergrandu by znamenal 1 nebo 2 procenta navíc pro všechny čínské firmy. Pochroumaná důvěra v čínské firmy a jejich schopnost splácet dluhy by se musela zaplatit.

Geopolitický boj

Napětí mezi USA a Čínou by se dalo krájet. Souboj těchto dvou titánů neprobíhá na vojenském kolbišti, ale především na tom ekonomickém. Nejedná se navíc pouze o oblast průmyslu a financí, jedním z bojových polí je i monetární politika. Čína se netají, že její prioritou je v tomto ohledu stabilita, nepřistoupila proto na logiku nízkých či záporných úrokových sazeb. Čínská centrální banka oznámila, že i příští rok zůstane úroková sazba ve výši 3,85 %. Na rozdíl od eura nebo dolaru se mít úspory v juanech vyplatí. Krach Evergrandu ovšem může s touto politikou zamíchat karty. Aby Čína zabránila lavině bankrotů, může vložit víc peněz do ekonomiky a snížit úrokové sazby. To by potěšilo hlavně FED a ECB, protože by se ukázalo, že alternativa k jejich monetární politice neexistuje. Tyto centrální banky by mohly i nadále pokračovat v tištění peněz, protože by již nehrozil útěk investorů k jiné měně.

Matěj Široký